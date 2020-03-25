Писательница Александра Маринина с супругом застряли в Германии из-за коронавируса

Они уехали туда еще 1 марта на лечение, вернуться в Москву планировали в середине апреля. Но сейчас поступила информация, что с рейсы из Берлина в Москву отменяют на неопределенный срок. Визы закончатся, а вылететь сейчас они не могут — муж после операции просто нетранспортабелен.

Произошедшим писательница поделилась у себя на страничке в соцсети под заголовком «НАС КИНУЛИ?».

- Мы застряли в Германии. Въехали 1 марта, назначены плановые медицинские мероприятия, рассчитывали пробыть до 12 апреля, визовый коридор в 90 суток это позволял. На первом же визите к врачу выяснилось, что одному из нас требуется срочная операция. После операции в течение 4 недель человек нетранспортабелен, то есть длительные переезды машиной, поездом или самолетом исключены. Нормально, в срок укладываемся. Операцию сделали 13 марта, а 16 марта началось... Рейсы в Москву отменяются до 30 апреля, и не факт, что они возобновятся 1 мая. Скорее всего, нет. Обещают в течение ближайших дней организовать чартерные рейсы для вывоза россиян домой. А толку? Человек после операции, никуда не то что лететь - из палаты выйти не может. И вот вчера раздается дружелюбный голос Российского МИДа: до 12 часов 26 марта должны быть сформированы окончательные списки россиян, находящихся в регионах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. На сайте Генконсульства МИД во Франкфурте указаны телефоны, по которым мы должны позвонить и сообщить сведения о себе. Вероятно, для организации срочного вывоза. Но нам не надо срочно! Мы не можем! Человек едва ходит! Но мы же законопослушные, сказано «сообщить о себе» - мы честно пытаемся. Очень честно!!! Много часов подряд, не отрываясь. Слышим либо сигнал «занято», либо автоматическая тетя уведомляет, что «в настоящее время все операторы заняты, оставайтесь на линии, вам ответит первый освободившийся специалист». Мы остаемся на линии. Специалист почему-то не освобождается полчаса... час... полтора... два... Да, мы отправили письмо в местную миграционную службу с просьбой продлить визовый коридор, так что какое-то время у нас в запасе есть, и мы надеемся, что власти пойдут нам навстречу. Но! Германия Германией, а Россия - Россией. Похоже, все, как обычно: громко объявим, что все сделаем и всем поможем, потом быстренько отключим телефоны и спрячемся в кусты. Пусть эти глупые туристы выкручиваются сами, как хотят.

Что сейчас происходит в семье писательницы — не известно. По московским номерам телефона она не отвечат, возможно все еще пытается дозвониться до официальных служб МИД.