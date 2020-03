Песни про коронавирус: Малышева спелась с Ургантом, а балалаечник слабал «Little Big»

Пока китайская зараза шагает по планете, звезды не сидят сложа руки и записывают песни про коронавирус. И хотя танцевать под них сейчас можно только дома, эти хиты, наверняка, поднимут вам настроение.

Одними из первых творческую бомбу в коронавирус бросили Иван Ургант и Елена Малышева. Они перепели хит Валерия Леонтьева «Милый друг».

- Милый друг, не чихай, витамины принимай. Знает пусть коронавирус, что у нас здесь не Китай. Милый друг, не чихай! Что бы там ни говорили, мы фашистов победили, победим и эту тварь! – дуэтом исполнили знаменитости.

Елена Малышева спелась с Иваном Ургантом .

Тимур Родригез записал песню о коронавирусе прямо в машине.

- Кто-то наверняка ждал от меня рэпчик на самую волнующую тему, а кто-то – песню. Ловите два в одном! – объявил музыкант.

trodriguezzz Тимур Родригез спел о коронавирусе

Знаменитый на всю страну пермский балалаечник Андрей Киряков опубликовал «противовирусный» клип на песню группы «Little Big».

- Видео носит исключительно юмористический и развлекательный характер и не является руководством к действию. Применяйте меры профилактики в соответствии с рекомендациями ВОЗ, - предупредили разудалые музыканты.

Пермский балалаечник перепел Little Big "UNO" .

Украинский рэпер Потап выпустил свою песню про коронавирус. Новый трек, снятый в пустом зале кинотеатра, получил название «Карантин».

- Но мы в конце с тобой выживем, just keep your hands clean («просто держи свои руки чистыми». – Ред.), - напоминает Потап поклонникам.

Потап записал хит о карантине .

Белорусский хип-хоп исполнитель Серега, он же Полиграф ШарикOFF, прославившийся хитом «Черный бумер», ради общего дела решил выйти из творческого застоя и записал новую песню про коронавирус.

- Мой «Коронавирус» совсем неопасен, - сразу предупреждает Серега. - Он вызывает не кашель и повышенную температуру, а желание жить и радоваться жизни.

Рэпер Серега о коронавирусе.

Участник телепроекта «Голос 6», певец и продюсер Брендон Стоун опубликовал ролик со словами: «Коронавирус, корона, уходи с нашего района. Сиди дома не болей, карантин пройдет скорей». Его видео на YouTube уже набрало почти 84 тысячи просмотров.

Брендон Стоун - антикризисная песня "Коронавирус, уйди".АНТИКРИЗИСНАЯ ПЕСНЯ КОРОНАВИРУС, КОРОНА, УЙДИ С НАШЕГО РАЙОНА "CORONA GO " БРЕНДОН СТОУН -BRANDON STONE Всем Здоровья

Певица Бьянка выпустила трек «Пандемия» о любви к больному коронавирусом парню.

- Мамма миа, пандемия. За границу выехать не могу. Я влюбилась, как в первый раз, но у него коронавирус, - поет Бьянка.

Новая песня Бьянки "Пандемия".

А вот Гарик Сукачев пошел самым простым путем и перепел, точнее, перечитал свой же хит «Моя бабушка курит трубку».

- Моя бабушка моет руки, руки моет бабушка моя! Чаще умывайтесь и заботьтесь о ваших бабушках и дедушках, - напомнил поклонникам рокер.

igorsukachev Гарик Сукачев перепел свою же песню "Моя бабушка курит трубку"

