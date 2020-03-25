Георгий Бовт: Если коронавирус не уйдет быстро, мы не узнаем ни Россию, ни мир - будем смотреть, открыв рты

Какую тактику борьбы с пандемией выбрать России? Найдем ли мы «окно возможностей» в неизбежном кризисе, чем хороша «удаленка» и что станет с миллионами гастарбайтеров? На эти вопросы нам ответил политолог и экономист Георгий Бовт

НЕФТЬ БУДЕТ НЕ НУЖНА, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЕКАРСТВ

Стешин:

- В мире пока работают две основные стратегии борьбы с пандемией. Первая стратегия старая, известная еще со времен «черной чумы» в Италии – так называемое «запирание», полная изоляция внешних границ страны и внутренних очагов заболевания. Это Китай, например. А та же Англия или Нидерланды, решили просто переболеть, получить иммунитет и сохранить экономику. Что выбрать России?

Бовт:

- Сейчас Великобритания тоже уступает паническому давлению своих граждан. Борис Джонсон начал применять карантинные меры. Постепенно. Это не полное закрытие, как в США, где города закрывают один за другим, но ограничения введены. Сложно сказать, удастся ли Нидерландам выдержать этот истерический удар общественности. Азиатский метод, действительно выделяется. В Китае закрыли все, всю экономику, но жесткий карантин вводился в феврале в 21 провинции, сейчас в двух. Что касается Японии, Южной Кореи, Сингапура и Гонконга, они пошли по другому пути. Применили высокие технологии. Сейчас, например, путешественники, возвращающиеся в Гонконг, получают электронные браслеты. В Китае их отслеживают по смартфонам. У нас же, пока эпидемия не достигла каких-то критических параметров, было бы желательно идти по этому пути. Если бы все вернувшиеся в последний месяц из проблем стран, из Италии, например, жестко бы контролировались, находясь на карантине, у нас бы не увеличивалось число заболевших. Вот уже сейчас роста бы не было! Думаю, спустя две-три недели российским властям придется сделать выбор – закрытие экономики, прежде всего в Москве.

Стешин:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766892" frameborder="0"></iframe> Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

- У меня есть любимая книга, я читал ее задолго до пандемии – Даниэль Дефо, «Хроники чумного города». Автор «Робинзона» был первым журналистом в мире и тщательно, публицистически, со статистикой, фиксировал все происходящее в Лондоне «от холодов до холодов» в страшный 1665 год. У него было много экономических наблюдений. Меня, например, поразила картина – тысячи судов стояли на якорях в Темзе, на них прятались от мора купцы, их семьи, моряки. Торговля остановилась. Но, в то же время, рынки города продолжали пополняться продуктами – крестьяне везли свои товары до первых застав и передавали их доверенным лицам для продажи. То есть, не смотря на ад, экономика работала. А российская экономика сможет работать в условиях карантина или такой частичной автаркии? Вытянем?

Георгий БовтФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бовт:

- Пока самая «горячая точка» это Москва, это 15% российского ВВП. Нарушение множества хозяйственных связей неизбежно. Москва, это «центр принятия решений» в том числе. Российская экономика давно уже связана с остальным миром, по нам ударит вне зависимости от наших действий. Никому не нужны будут нефть, сталь, лес – ничего будет не нужно, кроме салфеток, туалетной бумаги и лекарств. Экономически, такую ситуацию трудно прогнозировать. Пока полный карантин в Италии и Испании не дал результатов. Если ближайшая неделя покажет в Италии снижение числа заболевших, будет какое-то облегчение для европейской экономики. И для нас соответственно.

СЕРВИС ОПЯТЬ СТАНЕТ СОВЕТСКИМ?

Стешин:

- Россия может найти в этой пандемии «окно возможностей»? Я вчера наткнулся на пресс-релиз одного липецкого станкостроительного завода. С плохо скрываемой радостью, сотрудник пресс-службы писал, что теперь от заказов нет отбоя, очередь из клиентов, которые раньше предпочитали закупать станки в Китае…

Бовт:

- Естественно, закрытые границы дают такой эффект. Я знаю, что сейчас медицинское оборудование ищут лихорадочно по всей стране, потому что его часть производилась в Европе и в Италии, в частности. Столкнулись с тем, что никто из грузоперевозчиков просто не хочет въезжать в Италию на своих грузовиках и забирать оборудование. Случай небывалый. Единственное, мы производить не все можем. Но основным продовольствием мы обеспечиваем себя сами. И в полной изоляции, как в условиях военного времени, мы себя прокормим. Но, экономически, мы со зависимы с Китаем, у нас товарооборот превышает 100 миллиардов долларов. Если Китай опять запустит экономику, для нас это будет хорошо. В одиночку будет очень тяжело.

Стешин:

- У меня есть ощущение, что организационный подход к экономическим процессам изменится. В Москве и крупнейших городах. Вдруг, постепенно, стало выясняться, что миллионам людей совершенно не нужно заниматься так называемой «маятниковой региональной миграцией» и мотаться каждое утро в Москву и обратно. Технологии 21-го века позволяют работать дома. И до последнего времени, это явление наталкивалось на начальников, которым неуютно если их офис пуст. Это несомненный плюс. Еще один момент, объективный – начнут исчезать «профессии», порожденные самим же рынком – «бизнес-коучи», «ноготочки», бесчисленные «кофе с собой», места, где после сидячей работы «сгоняют жир» и так далее…

Бовт:

- По каким-то сервисным позициям мы можем откатиться даже в советские времена. Во время войны фитнесс-центры не работают. А вот с работой «на удаленке» – интересное явление. По американским данным, около 30% наемных работников могут спокойно трудится дома. У нас же такие исследования пока не проводились. В Москве, я думаю, смело половина людей может работать удаленно. Плохо будет только начальнику, который выходит из своего кабинета с сортиром, а в офисе только секретарша. Она, кстати, тоже может работать удаленно. Исключение, думаю, только деловые переговоры и совещания, там важна «химия общения». Хочется надеяться, когда эпидемия закончится и пыль осядет от руин, люди задумаются – зачем им нужны эти небоскребы-офисы?

Дмитрий СтешинФото: Михаил ФРОЛОВ

УВОЛЕННЫЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ КВАРТИРЫ

Стешин:

- Есть еще один аспект кризиса, пока я не видел обсуждений этой темы. А я о ней пишу с 2004 года и только в последние лет пять стало что-то меняться. У нас в стране сейчас от 8 до 12 миллионов трудовых мигрантов. При «схлопывании экономики» на улице окажутся, страшно подсчитать, сколько коренных жителей России. Куда идет работать уволенный человек со своей квартирой? Консьержем, сторожем, дворником – а там не просто место занято, оно при отъезде в Узбекистан передается «по наследству» племяннику, например. Нам, «коренным» в эту систему организации низкоквалифицированного труда уже не втиснуться…

Бовт:

- У приезжих из Средней Азии всегда есть «запас по демпингу», если говорить о цене рабочей силы. Должна произойти настоящая экономическая катастрофа, чтобы человек получавший в офисе 40 тысяч, сумму сопоставимую с зарплатой в ЖКХ, начал претендовать на место дворника. Рынок труда может сильно трансформироваться.

Но, нужно помнить - если в России будет плохо, то в среднеазиатских республиках все равно будет хуже, на грани голода. То есть массового оттока не будет. И приток перекрыть невозможно – это вопрос уже политический. Пока неизвестно, как низко по стоимости рабочей силы смогут упасть гастарбайтеры.

Стешин:

- Так, а что же делать местным? Если на рынок труда одновременно выйдут несколько сотен тысяч безработных. коренных москвичей и новоиспеченных москвичей из регионов?

Бовт:

- Только продавать квартиры или ехать на заработки в Европу, если она откроется к тому времени… Не знаю. Масса неизвестных вариантов. Если пандемия не прекратится в ближайший месяц, мы не узнаем ни свою экономику, ни мировую экономику. Просто будет стоят и смотреть на нее открыв рты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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