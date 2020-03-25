В Москве вылечили 15 пациентов, перенесших коронавирус

В Москве продолжают выписывать пациентов, которые успешно перенесли коронавирусную инфекцию. Накануне из инфекционной клинической больницы №2 (она находится в районе Соколиная Гора) выписали еще одного мужчину.

«Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент здоров и находится в хорошем состоянии», - рассказали в Оперативном штабе Москвы по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Таким образом, мужчина стал уже пятнадцатым по счету пациентом столичных больниц, вылечившимся от коронавирусной инфекции COVID-2019.

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявили 120 новых заболевшим коронавирусом. Всего число подтвержденных случаев инфекции на территории российской столицы выросло до 410.

На текущий момент москвичей с подозрением на коронавирус или уже подтвержденным диагнозом распределяют между отделениями в семи городских стационарах. Помимо столичных инфекционных клинических больниц № 1 и 2, а также медицинского комплекса в Коммунарке, под прием таких пациентов переоборудованы НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, госпиталь на Шаболовке, детской больнице имени З.А. Башляевой, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова.

«Параллельно идет подготовка к развертыванию госпиталей для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией еще в ряде московских больниц», - сообщили в Оперативном штабе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768476" frameborder="0"></iframe> Инфекционная больница в Новой Москве с высоты птичьего полёта.Строительство мобильного комплекса инфекционной больницы для пациентов с COVID-19 продолжается в Новой Москве. На кадрах видео, снятого с дрона во вторник, строительная техника и рабочие участвуют в процессе возведения медицинского учреждения

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