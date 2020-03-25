2020-03-25T20:07:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Москве с 28 марта по 5 апреля 2020: что закрыто и что будет работать

Неделя с 28 марта по 5 апреля 2020 объявлена в России нерабочей. Рассказываем, что закрыто и что будет работать в Москве в эти дни
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Предстоящая неделя в России объявлена нерабочей.Предстоящая неделя в России объявлена нерабочей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы объявил президент России Владимир Путин. Длинные выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса, чтобы снизить риск увеличения заболевших. Уже сейчас понятно, что использовать эти выходные люди будут по-разному: кто-то продолжит работать в режиме онлайн, кто-то пойдет по магазинам, кто-то захочет сходить в развлекательные учреждения. «КП» разбиралась, что будет работать?

Закрылись: театры и «Остров Мечты»

В столице неделю назад закрыли театры, зоопарк, музеи перешли в режим онлайн. Закрылись Третьяковская галерея и выставочный комплекс «Манеж» с нашумевшей выставкой «Сальвадор Дали. Магическое искусство», музей «Гараж» в парке Горького, новый парк развлечений «Остров Мечты». В зданиях за это время решили провести дезинфекцию, а билеты разрешили сдать или обменять. Позже закрыли все фитнес-клубы, аквапарки и бассейны в городе.

- Будут временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа - культурные центры, клубы, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Под закрытие попали кинотеатры и кинозалы в торговых центрах, которые до недавнего времени просто снизили до 50 количество проданных билетов. С 25 марта закроются детские развлекательные центры «Кидзания», «Кидбург» и игровые комнаты.

В предстоящие длинные выходные не получится сходить в ночные клубы, на дискотеку.

- Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Массовых мероприятий под открытым небом, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах временно не будет (ориентировочно до 14 апреля).

Кинотеатры в столице закрыты еще несколько дней назад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кинотеатры в столице закрыты еще несколько дней назад.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не закрываются: ВДНХ, стоматологические кабинеты и МФЦ

Погулять можно в столичных парках, на ВДНХ и в Ботаническом Саду «Аптекарский огород» - уличные территории будут доступны для москвичей.

- Сама территория ВДНХ открыта, можно прогуляться, а также посетить Ботанический сад, экотропу, погулять в Останкино. Но временно закрыли музеи, выставки и фудкорты, которые рассчитаны на прием 50 и более посетителей, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Можно будет прогуляться в «Зарядье», но павильоны парка с 25 марта закрылись для посетителей: Медиацентр, Заповедное посольство, Купол, Китайгородская стена и Подземный музей.

- Территория парка, подземная парковка и общественные туалеты продолжат работать в обычном режиме, - рассказали в парке «Зарядье».

Продолжат работу аптеки и магазины, кафе и рестораны, которые не закрылись из-за финансовых проблем. А как же рынки и большие торгово-развлекательные центры? Их не закроют.

- Все наши предприятия продолжат работу: ТЦ «Европейский» и «Панорама», фудмолл «Депо», Фуд Сити, Центральный и Велозаводский рынок, - рассказали в компании «Киевская площадь».

Но во всех ТРЦ должны закрыть детские комнаты с аниматорами, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. А что же тогда будет работать в ТРЦ? Магазины, банки, службы быта (мастерские по изготовлению ключей, ремонту обуви).

В торговых центрах Москвы сейчас немноголюдно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В торговых центрах Москвы сейчас немноголюдно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под закрытие не попали стоматологические кабинеты – правда, они будут оказывать только экстренную помощь при острой боли.

В режим онлайн-формата перешли центры государственных услуг «Мои документы», но приехать в МФЦ можно будет, если речь об услугах, которые невозможно получить в электронном виде.

- На сайте МФЦ в ближайшее время появится возможность сделать предварительную запись в центры, - объяснили в Единой справочной Москвы.

Кстати

Что с аэропортами, метро и автобусами

Транспорт в городе продолжит свою работу. Также будут продолжены меры дезинфекции.

- Подвижной состав, ручки дверей, кассовые зоны, турникеты и эскалаторы ежедневно проходят тщательную уборку и мойку, в том числе со специальными дезинфицирующими средствами. Сотрудники клининговой службы стали проводить дезинфекцию чаще – один раз в 1,5–2 часа. Автоматы по продаже билетов обеззараживаются один раз в час, - рассказали в Московском метрополитене.

Аэропорты работают в штатном режиме. Напомним, что в «Шереметьево» с 20 марта закрыли два терминала «Е» и «С» на прилет и вылет. Теперь пассажиры прилетают только в терминалы «D» и «F».

- Более 6500 автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев каждый день проходят дезинфекцию. Стоит отметить, что водители не продают билеты, поэтому заранее выбирайте способ оплаты проезда, - рассказали в «Мосгортрансе».

Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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