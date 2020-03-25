В каких районах Московской области обнаружен коронавирус: карта распространения

Оперативный штаб Московской области по коронавирусу опубликовал карту - в каких городских округах были зафиксированы пациенты с положительным COVID-2019.

«Комсомольская Правда» ранее уже сообщала, что в Подмосковье на текущий момент был подтвержден 41 пациент с коронавирусной инфекцией. (Семь из них уже благополучно вернулись по домам после выписки).

По данным Оперативного штаба, заболевшие были госпитализированы в инфекционные больницы Подмосковья из 18 городских округов.

Источник: Оперативный штаб Московской области по борьбе с коронавирусом.

Больше всего пациентов (7) в этом списке - из Одинцово. По четыре человека проживают в Реутове и Истре. По три - в Красногорске, Раменском. По два - в Видном (Ленинский городской округ) и Люберцах. По одному такому пациенту зарегистрированы в Дмитрове, Мытищах, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Подольске, Сергиевом Посаде, Жуковском, Лобне, Химках и Фрязино.

«Еще три человека - из Москвы, Донецкой республики и Венесуэлы - находятся на лечении в подмосковных стационарах», - сообщили специалисты Оперативного штаба.

Напомним, в Московской области действует «горячая линия» по всем вопросам о коронавирусе - 8 (800) 550-50-30. Также подмосковный Оперативный штаб запустил сайт covid.mz.mosreg.ru, где собирается вся официальная информация о COVID-2019 на территории региона.