О таинственном вирусе советские газеты писали еще 40 лет назад

В соцсетях нынче сплошной коронавирус. Новости, шутки, советы и, конечно, фейки и страшилки. Вот, например, картинка - на ней передовица «Известий» от 12 августа 1981 года. Новостная сводка из Испании озаглавлена «Жертвы таинственной болезни». В ней говорится о новых жертвах «нетипичной пневмонии» (читайте текст справа).

Известно, что коронавирус COVID-2019 вызывает пневмонию. Неужели этой заразе почти 40 лет? Или снова происки сетевых шутников?

Это фото гуляет по сети. Но настоящая газета от 12 августа 1981 года выглядит, как на снимке внизу.

ПОЧТИ СЕНСАЦИЯ

Газета сразу показалась странной. Хотя бы потому, что рядовая заметочка о зарубежной жизни расположена на первой странице, прямо под шапкой. В те годы на столь почетном месте размещались решения партсъездов и другая официальная информация.

В поисках правды мы пошли в Российскую государственную библиотеку - Ленинку. Точнее, не пошли, а написали - ведь из-за карантина залы закрыты. Зато на сайте rsl.ru

можно запросить отсканированные документы и книги. На главной странице есть кнопка «Заказать online», которой мы и воспользовались.

- Там нет этой статьи! - тут же ответила в чат виртуальный консультант.

Консультант прислала первую страницу газеты (см. фото). Там действительно не оказалось такой заметки.

Но еще раз взглянув на публикацию, я обратил внимание, что сквозь текст просвечивают буквы других материалов на обратной стороне страницы. Подделать такое, конечно, можно, но сложно. Может, текст взят из другого места?

Я попросил прислать полный выпуск номера. И обнаружил ту самую заметку на предпоследней странице! Выходит, скан в интернете - фальшивка лишь отчасти. Просто для пущей убедительности заметку из международной хроники поместили под шапку издания.

На первой полосе - передовица из ЦК КПСС. Однако заметка про таинственную заразу в этом номере все же есть, только на другой странице (см. фото ниже).

ВИНОВАТ НЕ КОРОНАВИРУС, А МАСЛО

Но что за жуткая болезнь описана в этой новости? В сети можно найти перепечатанные испанские газеты того времени. Они также пишут об эпидемии. Причем хворь вышла за пределы королевства.

Оказалось, людей подкосил синдром токсичного масла. Так назвала болезнь Всемирная организация здравоохранения. На сайте ВОЗ можно скачать книгу об истории недуга.

«В результате этой вспышки погибло несколько сот человек, а общее число пострадавших превысило 20 000 человек», - сообщает организация.

Заметка о жертвах таинственной болезни в настоящей газете.

Вспышка началась в мае 1981 года в окрестностях Мадрида. Людей косила болезнь, по симптомам схожая с пневмонией. Но выяснилось, что виной всему не вирус, а оливковое масло. Чтобы снизить расходы, производители разбавляли его рапсовым. Однако не пищевым, а тем, которое используется для смазки механизмов. В это рапсовое масло было добавлено множество химикатов, включая анилин и ацетамид. Таким образом, симптомы - сыпь, температура, рвота - были вызваны отравлением. Масло продавали не только в Испании, но и по всей Европе.

Словом, к коронавирусу недуг не имел никакого отношения.