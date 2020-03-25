2020-03-25T20:34:44+03:00
Экономика

Каникулы вместо карантина: как это скажется на экономике

Где взять деньги на зарплаты — вот в чем вопрос
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ
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Санитарная обработка общественного транспорта.Санитарная обработка общественного транспорта.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Известный российский экономист Владислав Иноземцев прокомментировал предложения президента из обращения к нации в связи с эпидемией коронавируса:

- Каникулы – это не карантин; люди не будут ходить на работу, но пойдут в незакрытые торговые центры, поедут на дачи – в общем в России прогуливать работу и самоизолироваться это совсем разные, если не противоположные вещи. Идея сводится к тому, чтобы ничего не решать, а подождать неделю и посмотреть – но при быстро меняющейся обстановке она по сути контрпродуктивна.

Во-вторых, совершенно неясна экономическая программа. Президент полагает, что самое важное – бюджетные траты (выплаты ко Дню Победы, детские пособия, больничные, социальные пособия и льготы). Но это в любом случае платилось бы. Будут пособия в июле или июне ничего не изменит – если экономика рухнет в мае. Между тем есть несколько главных вопросов: на каникулах (а их могут и продлить после 5 апреля) работникам должна выплачиваться зарплата. Кем? Собственниками предприятий? Но большинство не сможет это делать – тем более что президент говорит об облегчении процедуры банкротства. Отлично – отсрочу кредиты, отправлю работников на каникулы и подам на банкротство. Кто будет с этим разбираться?

И ещё: про социальные платежи. 30% от зарплаты – это очень много, ставку давно надо было снижать. Но 15% – это как?! Доходы Пенсионного фонда на 2020 г. – почти 9 трлн. руб. В новой схеме доходы падают на 4-4,5 трлн. Кто их закроет? ФНБ? Но в нём 10 трлн., и 3 нужно забрать на покрытие выпадающих нефтегазовых доходов. А ФОМС? В эпоху эпидемии подрубить главный источник финансирования здравоохранения? В общем, эта часть обещаний выглядит совершенно иррациональной.

В целом, нам предлагают расслабиться и подождать. Всё может быть, конечно – хотя есть, наверное, и более надёжные варианты, чем надеяться на счастливый случай…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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