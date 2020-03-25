2020-03-25T20:38:50+03:00
Экономика

Олег Сирота, подмосковный фермер-сыровар: «Если будут закрывать что-то, первым делом позвоню в «Комсомолку»!»

Мы узнали, как затронет сельхозпроизводителей неделя выходных, объявленная президентом из-за коронавируса
Олег СИРОТА
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Олег СиротаОлег СиротаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Неожиданная неделя выходных, которую объявил президент России, заставила многих фермеров поволноваться: неужели всем им придется остановить работу? Но как это сделать, ведь корову и другую скотину на каникулы не отправишь - животинка доиться и кушать хочет. Тем более, что многие аграрии вот-вот начнут посевную, когда каждый час на счету. Мы позвонили подмосковному фермеру-сыровару Олегу Сироте, чтобы узнать, какие ограничения затронут его предприятие.

- Специально звонил во многие инстанции, чтобы понять, что перекроют, а что закроют. Естественно, мы беспокоимся за наши торговые точки (а мы торгуем практически на всех рынках столицы). Но в мэрии Москвы и минсельхозе, как областном, так и федеральном, меня успокоили, сказали, что продовольственные рынки — это последнее, что они будут закрывать, если будут, конечно.

От нас, производителей сельхозпродукции, наоборот, минсельхоз требовал, чтобы мы не останавливались и постоянно завозили продукты, чтобы прилавки не были пустыми. Если будут закрывать что-то, первым делом позвоню в «Комсомолку».

Что касается объявленных длинных выходных, то не думаю, что здесь будут проблемы и всех насильно загонят по избам — коровам же не объяснишь, что их в эти дни не подоишь, не покормишь. Так что здесь мы спокойны — будем работать также, как работали все новогодние каникулы и другие долгие праздники. У нас нет выходных, отпусков и праздников.

Пожалуй, самая большая проблема у фермеров будет в другом — многие хозяйства (на нашем такого нет!) использовали труд узбеков, которых сейчас привезти нельзя, а впереди — посевная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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