Меры безопасности в период коронавируса: как себя вести, чтобы не заразиться

1. Соблюдайте режим самоизоляции: как можно реже бывайте в людных местах (торговые центры, транспорт, общепит). Посещая их, держите безопасную дистанцию — не меньше 1 метра до соседа, а лучше 1,5 – 2 м.

2. Людям возраста 65+, а также с хроническими болезнями (диабет, онкология, сердечно-сосудистые, хронические заболевания органов дыхания) рекомендуется временно не выходить из дома. При необходимости купить продукты, лекарства пользуйтесь помощью родных, соседей, волонтеров.

3. Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (кашель, чихание).

4. Как можно чаще мойте руки с мылом. Делайте это не менее 20 секунд. Если нет в доступе воды и мыла, используйте антисептики.

5. Прикасайтесь к лицу и глазам только помытыми руками или одноразовой салфеткой.

6. Старайтесь не прикасаться руками к ручкам, перилам, кнопкам лифта и другим предметам и поверхностям в общественных местах.

7. Откажитесь от приветственных рукопожатий, поцелуев и объятий.

8. Надевайте, по возможности, одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте – это не даст вам непроизвольно трогать лицо нечистыми руками.

9. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

10. Почаще делайте влажную уборку.

11. Ведите здоровый образ жизни: высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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