Меры безопасности в период коронавируса: как себя вести, чтобы не заразиться
1. Соблюдайте режим самоизоляции: как можно реже бывайте в людных местах (торговые центры, транспорт, общепит). Посещая их, держите безопасную дистанцию — не меньше 1 метра до соседа, а лучше 1,5 – 2 м.
2. Людям возраста 65+, а также с хроническими болезнями (диабет, онкология, сердечно-сосудистые, хронические заболевания органов дыхания) рекомендуется временно не выходить из дома. При необходимости купить продукты, лекарства пользуйтесь помощью родных, соседей, волонтеров.
3. Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (кашель, чихание).
4. Как можно чаще мойте руки с мылом. Делайте это не менее 20 секунд. Если нет в доступе воды и мыла, используйте антисептики.
5. Прикасайтесь к лицу и глазам только помытыми руками или одноразовой салфеткой.
6. Старайтесь не прикасаться руками к ручкам, перилам, кнопкам лифта и другим предметам и поверхностям в общественных местах.
7. Откажитесь от приветственных рукопожатий, поцелуев и объятий.
8. Надевайте, по возможности, одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте – это не даст вам непроизвольно трогать лицо нечистыми руками.
9. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
10. Почаще делайте влажную уборку.
11. Ведите здоровый образ жизни: высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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