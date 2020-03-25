Нерабочая неделя — для бизнеса это скорее минус, чем плюс

В бизнес-сообществе с настороженностью восприняли решение президента Путина объявить выходные с 28 марта по 5 апреля

- Понятно, что объявление следующей недели нерабочей с сохранением заработной платы сотрудникам продиктована заботой о гражданах и попытками предотвратить распространение коронавируса, но для бизнеса это скорее минус, чем плюс, - сказал «КП» общественный бизнес-омбудсмен по налогам Михаил Орлов. - Доходов предприятия за неделю простоя не получат, а если будут настаивать на выходе работников на удаленном доступе, оплачивать придется по повышенной ставке. Пока непонятно, кто будет компенсировать эти затраты.

Что касается других предложений президента, то отсрочка по уплате налоговых и страховых взносов и снижение страховых взносов с 30 до 15% - мера своевременная, сказал Орлов.

- Это коснется только малого и среднего бизнеса, но крупные компании страдают не меньше и с учетом недельных каникул также понесут убытки, им также требуется помощь для сохранения рабочих мест, - отметил налоговый омбудсмен.

Ранее президент Владимир Путин объявил ряд мер, направленных на противодействие распространению коронавируса в России. Крупный блок был посвящен экономическим вопросам.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, - сказал Путин. - Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось».

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