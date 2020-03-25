Генеральный директор «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева: «Если нас отправят на каникулы — саженцы погибнут!»

Вынужденные каникулы могут обернуться серьезными убытками для производителей саженцев. Именно в эти дни у них самая горячая пора, и если всех работников, занятых в российских питомниках, отправить на недельный отдых, то последствия для отрасли будут самыми печальными.

- Как только услышала о новых выходных, тут же позвонила во все администрации (мои питомники находятся в трех регионах), но там никто ничего не знает, и ничего не понимает, - поделилась своими опасениями с «Комсомолкой» генеральный директор «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева. - У нас сейчас самые ответственные дни, мало того, что мы продаем саженцы, мы еще и высаживаем, посадочный материал сейчас лежит с голым корнем. Делать все нужно очень быстро, мы каждый час считаем, выстраиваем графики, которые выглядят, как военные сводки. И когда в этой ситуации я слышу, что компания может быть закрыта на неделю, меня оторопь берет, я в полной растерянности, мягко говоря. Даже не так — я в большом страхе: у меня материала лежит на миллионы, все это пропадет, если я это не сделаю вовремя. Тем самым я пропущу год посадок, значит, потом нечего будет продавать. У нас то производство, которое нельзя остановить весной.

В этом году у нас очень большой государственный тендер с большими поставками, и мы сейчас в процессе его обеспечения — выкопка, доставка. Звоню контрагентам: «А вы сажать будете?» Они в ответ: «А вы вообще везти их будете?» Целая цепочка, которая ничего не понимает. Поэтому, как и многие, чей бизнес связан с питомниками, я сейчас жду каких-либо разъяснений от властей. Вечером вышел указ «Об объявлении в РФ рабочих дней», но я так и не поняла: питомники декоративных растений получат право работать, можем ли мы, например, пройти по разделу «непрерывно действующих организаций»?

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ