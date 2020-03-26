Ургант поздравил Петросяна с рождением сына: «Ему по возрасту сейчас нельзя выходить на улицу, будет проводить время с ребенком»

Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» поздравил Евгения Петросяна с рождением сына. О том, что у юмориста появился наследник, накануне сообщили СМИ. Ребенка 74-летнему Петросяну и его 31-летней жене Татьяне Брухуновой якобы родила суррогатная мать. По слухам, сын звездной пары появился на свет 13 марта в одном из роддомов Дубаи (артист и его избранница как раз вернулись на днях из отпуска в ОАЭ). Сам Евгений Ваганович новость не комментирует, как и его спутница жизни. Тем не менее, Иван Ургант в телеэфире поздравил патриарха отечественной сцены со счастливым событием и восхитился плодовитостью артиста.

- У Евгения Петросяна родился сын. Мы поздравляем родителей, желаем здоровья всей семье, - сообщил Ургант. – Удачно совпало – Евгению Вагановичу сейчас нельзя по возрасту выходить на улицу (в Москве люди старше 65 лет переведены на карантин – Ред.), он будет как раз проводить время с ребенком. Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело. При том, что ребенок был зачат в прошлом году, когда было много концертов. А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнется?

bruhunova По слухам, ребенок Петросяна и Брухуновой родился от суррогатной матери в Дубаи. Супруги действительно недавно отдыхали в ОАЭ.

Неизвестно, пошутил шоумен или ему действительно что-то известно из своих источников. Но, так или иначе, Петросян и его новорожденный наследник сейчас одна из самых обсуждаемых тем и в СМИ, и в соцсетях. При том, что Евгению Вагановичу (конечно, если новость – правда) не удалось переплюнуть самого возрастного звездного родителя России Эммануила Виторгана (тот стал отцом двоих дочерей в 78 и в 79 лет), поклонники искренне желают, чтобы юморист действительно подарил своей молодой супруге малыша.

В ответ на расспросы журналистов Петросян и его жена пока отмалчиваются. Евгений Ваганович сообщил, что он не хочет обсуждать эту новость. Его молодая супруга закрыла свой Инстаграм от комментариев и тоже не подтверждает, но и не опровергает сообщения о рождении первенца. На своей страничке Татьяна Брухунова иронично заметила, что слухи о ее беременности обсуждаются в Интернете уже три года, - и только.

Напомним, у Евгения Петросяна есть дочь от первого брака. Викторине 52 года, она живет в США, у нее двое сыновей. В конфликте между отцом и его экс-супругой Еленой Степаненко единственная дочь Петросяна заняла сторону мачехи. Мама Викторины рано ушла из жизни, и Степаненко очень сблизилась с падчерицей – та называла ее мамой. Когда на горизонте появилась молодая пассия юмориста Татьяна Брухунова, дочь Петросяна с недоверием отнеслась к увлечению отца и отказалась знакомится с ней, даже когда Евгений Ваганович повел свою новую избранницу в ЗАГС.