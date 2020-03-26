«Мы дали зрителю возможность почувствовать себя в шкуре адвоката». Как создавался сериал «Заступники»

На западе процедуралы — сериалы, посвященные криминальным и судебным будням — отдельный пласт искусства («Голиаф», «Лучше звоните Солу», «Хорошая жена»). В России ярких примеров не так много (не брать же в расчет философски-веселый «Небесный суд»).

И вот как раз «Заступники» (Первый) можно считать полноценной процедуральной драмой. Особого шарма проекту придает историческая канва. В основе сюжета — резонансные расследования, о которых слышал практически каждый советский гражданин: «Дело мальчиков», Дело актрисы Валентины Малявиной, Дело Гинзбурга и Галанскова. Эти процессы живописала в книгах известный советский адвокат Дина Рубинская, участвовавшая в громких судах. Создатели «Заступников» адаптировали произведения и создали оригинальный сценарий. Художественный, как они подчеркивают, чтобы зритель не путал проект с лобовой экранизацией. «КП» удалось побеседовать с креативным продюсером проекта Ольгой Никулиной, которая вместе со сценаристами пояснила ключевые и спорные моменты «Заступников».

В основе сюжета — резонансные расследования, о которых слышал практически каждый советский гражданин. Фото: Первый канал

- Канва сериала — реальные уголовные дела. Сценарий составили книги Каминской?

- Как таковая адаптация книги Дины Исааковны не имела места, из книги был взят фактологический материал, касающийся процесса по «Делу Мальчиков», которому посвящена вторая часть книги «Записки адвоката». Этот процесс, блестяще описанный Диной Исааковной, читается так же увлекательно как, например, Сидни Шелдон; он и лег в основу сквозного дела, которое ведет главная героиня на протяжении 16 серий.

- Идея проекта — показать на экране, как происходил советский суд? Самый гуманный суд в мире.

Список номинантов «Эмми» последних лет говорит о том, что идея снимать проекты, где женщина – самостоятельный, активный, сильный, неоднозначный герой, за которым интересно следить, полностью вписывается в мировой тренд. Александр Цекало (шоураннер проекта) думал также, когда увидел сценарий «Заступников» в 2015 году. А в синопсисе сериала было все, чтобы сделать классную историю в таком ключе:

Первое – героиня которая постоянно становится перед сложным этическим выбором:

- выполнить профессиональный долг и спасти подзащитного или сохранить его личную тайну, потому что он готов умереть вместо огласки;

- публично отдавать дань справедливости советской судебной системы, с расчетом лишь на что, это сподвигнет систему стать лояльнее к подзащитному;

- защитить заклятого врага, понимая, что он реально не виновен или бросить его на произвол судьбы.

Валентина МалявинаФото: кадр из фильма

Второе - непростой характер Нины – одновременно сила и слабость. Одержимость, бескомпромиссность и невероятная профессиональная интуиция позволяют Нине доводить до конца безнадежные дела. Но и давление бюрократической системы она ощущает безумное.

Третье – фактологическая база в виде реальных резонансных дел 60-70-х годов, каждое из которых до сих пор читается как хороший детектив.

Четвёртое - хорошо написанная и придуманная драматургически линия развития героини, личная история. Путь от начинающего адвоката в заштатном суде, идеалистки с горящими глазами, до уверенного в себе профессионала, блестяще сыгранного впоследствии Мари Ворожи.

Идея была в том чтобы сделать хорошую драму с интересным женским персонажем, поместив его в условия, где характеру есть где проявить себя.

- Главная героиня Нина Метлицкая — и есть Дина Каминская? Даже фонематически это напрашивается.

- Нет, Нина Метлицкая – это полностью выдуманный персонаж, у нее нет реального прототипа. Да, при создании характера Нины сценаристы вдохновлялись знаменитыми женщинами-адвокатами этого периода – Дины Исааковы Каминской и Софьи Васильевны Каллистратовой, но не в части подробностей личной жизни, а в части черт их характера – независимости, бесстрашия и одержимости профессией. Для того, чтобы значительно раскрывать образы персонажей, мы можем использовать только вымышленных героев и их имена.

«Дело мальчиков»

- Пройдемся по ключевым процессам, отраженным в «Заступниках». Дело диссидентов, 1968 год. Юрия Галанскова, Александра Гинзбурга, Алексея Добровольского и Веру Лашкову обвинили в “антисоветской агитации и пропаганде” (Галанскова и в незаконных валютных операциях). Всех четверых Мосгорсуд приговорил к тюремным срокам. Лашкову вскоре выпустили за учетом срока, проведенного в СИЗО.

- Мы постарались отразить ключевые повороты дела, поднять этические дилеммы, которые вставали перед адвокатами, явно показать предпосылки к формированию самого дела - с чего всё началось. Но изложить это так, чтобы разместить в четырех сериях, сохранив при этом ритм повествования. Например: два заседания мы объединяли в одно, выделяя главные события и показывая их на экране, а время между допросами и кассациями, которое могло составлять по нескольку месяцев, фактически сжимали так, чтобы на экране они шли подряд или параллельно.

Кроме того, важно было сохранить атмосферу, царящую вокруг процесса. Показать эпизоды давления, которое оказывалось на адвокатов, необоснованные ограничения для родственников и прессы на присутствие в зале суда.

- Так. «Дело мальчиков», 1965 год — Сашу Кабанова и Алика Бурова объявили в убийстве 15-летней школьницы, тело которой нашли возле Переделкино. Одного из них защищала Каминская. Сначала обвиняемые признались в изнасиловании и убийстве, затем отказались от показаний, но им все равно дали по 10 лет колонии, но затем оправдали после двух кассаций при посильном участии Каминской.

- «Дело мальчиков» - именно двух, а не четырех, как пишут некоторые СМИ, разворачивается перед зрителем в течение всех 16 серий серий, все показано максимально подробно и близко к оригинальной истории в части поворотов процесса.

- И дело актрисы Валентины Малявиной («Иваново детство»), первой жены Александра Збруева, осужденной за убийство своего сожителя, актера Станислава Жданько. В 1978 году он покончил с собой, а в 1983 году дело переквалифицировали в убийство, осудили Малявину и приговорили к девяти годам лишения свободы. В 1988 году выпустили по амнистии.

Фото книги Каминской, на которой основан сценарий

- Первоначально Малявина была оправдана, но впоследствии посажена в тюрьму на 9 лет после пересмотра дела. Затем силами великого советского адвоката Семёна Арии вина была признана недоказанной, и актриса была освобождена досрочно. Тут мнения авторской группы разделились, мы так и не смогли прийти к единому мнению – можно ли считать невиновной актрису, учитывая все доводы (экспертиза показала, что убить себя ударом в грудь Жданько не мог — актриса настаивала, что он неудачно упал с кресла — Авт.) следствия, и это сомнение мы сохранили в сериале. Оставив зрителю возможность принять решение самостоятельно. Это реальность работы адвоката: идти до конца и все время сомневаться – действительно ли невиновен подзащитный, или ты кладешь время и силы на то, чтобы отвественности избежал преступник. Такими приемами мы дали зрителю возможность почувствовать себя в шкуре адвоката в полной мере.

- Разве за книжки с Лениным могли осудить во времена оттепели? А судейский молот? В комедии «Мимино» 1977 года судья стучит по столу ручкой. А еще развод через объявление в газете с публикацией фото— зачем это?

- По книгам — да, вполне, этот случай написан на основе не одного, а даже нескольких подобных дел, объединенных общим смыслом – неуважение к символам коммунистического строя. Такое дело могло кончиться очень непредсказуемо: обвинение могло варьироваться от мелкого хулиганства до измены родине и посягательства на основы коммунистического строя. Случай более чем реальный.

Молоток – внимательный зритель заметит, что в советских судах не было молотков, как не было и переговорных в тюрьмах с телефонными трубками. Но у нас художественное кино. И некоторые моменты введены для усиления эмоциональных акцентов.

Однако есть и обратная ситуация – вещи, вызывающие недоверие зрителей, были абсолютной реальностью. В эпизоде, где Нина (Мари Ворожи) и Борис (Кирилл Гребенщиков) подают на развод, мы видим, что им необходимо перед этим дать открытое объявление в вечернюю газету.

Для современного человека это выглядит полной дикостью, однако! Именно такой порядок оформления разводов существовал в СССР до декабря 1965 года. Так СССР пытался уменьшить количество разводящихся и улучшить показатели по благополучию семейной жизни. Конечно, портреты в газете не печатали, как раз это часть художественного вымысла.

В нашем сериале время действия начинается в январе 1966 года, то есть через два месяца после отмены этого правила. Однако это была слишком увлекательная деталь, мы не могли отказаться от нее.