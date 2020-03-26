2020-03-26T17:52:38+03:00
Наука

Китайцы проверили, насколько эффективен «подарок с небес» против коронавируса

Надежда Дональда Трампа на чудо оправдывается частично
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Президент США советует лечиться чем бог послал.Президент США советует лечиться чем бог послал.
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«На данный момент мне кажется, что это будет лучшим из того, что может произойти. Будет подарком небес, божьим даром, если сработает. Поэтому будем молиться господу, чтобы оно сработало. Это было бы просто фантастикой».

Восторженные слова, на которые ссылается Daily Mail, президент США Дональд Трамп адресовал гидроксихлорохину — веществу, которое входит в препараты для лечения малярии. Отозвался столь обнадеживающе после того, как ему сообщили, что этим самым гидроксихлорохином можно одолеть и COVID-19. Мол, во Франции проверили – вроде бы помогает.

Препарат, рекомендованный американским президентом и самим всевышним, на днях испытали в Китае в Чжэцзянском Университете. Выбрали 30 больных – 15 человек принимали «подарок с небес», а оставшиеся 15 лечились традиционным способом. То есть, ничем. В крайнем случае им вентилировали легкие.

Через неделю подвели итоги. Из тех 15 пациентов, которым давали «божественный» препарат от малярии, с вирусом расстались 13 человек. Отличные результат. Но и среди «обделенных» набралось 14 излечившихся. Что еще лучше.

Грубо говоря, результаты разделились поровну. Как в том анекдоте про грипп: если лечиться, то можно выздороветь за 7 дней, а если не лечиться, то за неделю.

Ну, заодно и от ммалярии полечимся.

Ну, заодно и от ммалярии полечимся.

Надежды Трампа и всего человечества рухнули? Не совсем. Эксперты говорят: китайское исследование слишком мало, чтобы делать окончательные выводы. Об эффективности противомалярийного препарата в лечении нынешней заразы позволят объективно судить более масштабные его испытания. Их стоит провести, чтобы уж удостовериться наверняка. А вдруг в самом деле?

Пока же реальные и потенциальные больные больше верят Трампу, чем китайцам – скупают препараты, содержащие гидроксихлорохин. Их коммерческие названия «Плаквенил» и «Делагил». В отечественных аптеках они - большой дефицит уже несколько дней

ИСТОЧНИК KP.RU

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