«Где наши деньги?»: Галкин потребовал у Разина адрес нефтяной скважины Пугачевой

Создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин в последнее время часто конфликтует с коллегами. Артист рассорился с Юрой Шатуновым, подал в суд на Льва Лещенко, а теперь сделал смелое заявление в адрес Аллы Пугачевой.

Разин утверждает, что Примадонна отечественной сцены разбогатела на нефти.

-– Я вам открою большой секрет, – сказал Андрей Разин журналистам «Собеседника». – Приехал я несколько лет назад в Нефтеюганск, один из городов в Ханты-Мансийском автономном округе. Ко мне подошел очень большой начальник одной из ведущих компаний по добыче нефти и спрашивает: «Почему ты не подойдешь к нашему шефу и не попросишь собственную скважину?» Я удивился: «Какую еще скважину?» И тут он мне рассказал, что у многих артистов в их городе есть собственные скважины. Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы,-сказал журналистам продюсер.

Написал Максим Галкин в ответ на заявление продюсера.Фото: Instagram.com

Слова Разина дошли до семьи Аллы Борисовны. Муж звезды Максим Галкин заявил, что заявление Разина всего лишь банальная выдумка.

- Адресок нефтяной скважины не подскажите, будем знать, где деньги наши, - посмеялся над заявлением продюсера Максим Галкин.