Жанну Болотову могла заразить жена известного режиссера, прилетевшая из Германии

Сперва в Telegram-каналах появилась информация, что 78-летнюю актрису Жанну Болотову якобы госпитализировали в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Мол, народная артистка России контактировала с человеком, прилетевшим из Германии. Медики взяли у актрисы анализы и обнаружили наличие COVID-19. В эту версию все охотно поверили, да и в силу возраста актриса находится в группе риска.

Потом муж актрисы – худрук театра «Содружество Актеров Таганки», депутат Мосгордумы Николай Губенко опроверг эту информацию. Он сказал: «Это полная ложь...(что его жена заразилась коронавирусом – Ред.). Жанна находится в больнице с пневмонией».

Весь день в театре «Содружество Актеров Таганки» обрывали телефон, журналисты пытались выяснить: все-таки обнаружился вирус, или нет. А если – да, то где его могла подхватить Жанна Андреевна.

И вот какую версию нам удалось узнать. Накануне Жанна Болотова и Николай Губенко пошли в поликлинику ЦКБ. Здоровье Николая Николаевича сильно шалит в последнее время. В том, что он решил провериться, ничего удивительного нет. Почти всегда его сопровождает жена. Они везде ходят вместе. В поликлинике оба сдали тест на коронавирус. У Губенко результат был отрицательный, а у Жанны Андреевны - положительный. Но паники из-за этого не было. Врачи сказали, что волноваться не стоит, первичный тест может не подтвердиться, надо провериться в больнице в Коммунарке, где тест-система более точная.

На следующий день, то есть сегодня, Губенко сообщил, что у его жены коронавирус не подтвердился. Обычная пневмония… Хотя, с другой стороны, с чего бы она вдруг взялась, если Жанна Андреевна, как говорится, за компанию сопровождала мужа в поликлинику?

Николай Николаевич последнюю неделю работает удаленно. Связь с ним односторонняя – только когда он звонит. Его коллеги сами стали раскручивать версию, которая прозвучала в Telegram-каналах, о человеке, прилетевшем из Германии, от которого вирус могла подхватить Жанна Андреевна. И вот к каким умозаключениям они пришли.

История получилась очень красивая и театральная. На 7 мая в театре «Содружество Актеров Таганки», которым руководит Губенко, была запланирована премьера спектакля «Карьера Артуро Уи» в постановке немецкого режиссера Зигфрида Кюна, бывшего однокурсника Губенко по ВГИКу.

В 1962 году Губенко сыграл главную роль в спектакле объединённой мастерской ВГИКа по этой пьесе Бертольта Брехта. Это был их студенческий спектакль, который прогремел на всю Москву. Посмотрел его и Юрий Любимов, основатель театра на Таганке, и после пригласил Губенко к себе в театр.

И вот спустя годы Губенко предложил режиссеру Зигфриду Кюну вспомнить молодость, тряхнуть стариной и поставить «Карьеру Артуро Уи» в «Содружестве Актеров Таганки». Все складывались как нельзя лучше, Зигфрид Кюн несколько месяцев усердно репетировал с молодыми актерами театра.

14 марта у него был день рождения, исполнилось 85 лет. На праздник к нему прилетал из Германии его жена. Как говорят, отмечали день рождения весело, вместе с Губенко и Жанной Болотовой. И даже на балет в Большой театр успели сходить, и, конечно, очень тесно общались. В окружении Губенко считают, что других «контактов» с иностранцами у Жанны Андреевны в этот период не было.

Но это лишь версия. В театре пока все спокойно, никто не заболел и симптомов коронавируса не выказывает.