Новая молодость: Пенсионеры в Коми стали волонтерами и осваивают языки, тхэквондо и компьютер

Семь языков, танцы, путешествия, юридическая и компьютерная грамотность, предпринимательство и даже боевое искусство тхэквондо. Эти бабушки и дедушки всем фору дадут! Они осваивают новые навыки после выхода на пенсию, занимаются спортом, разбираются в сложных вопросах, а главное - поддерживают друг друга и обретают настоящих друзей.

Все началось в 2011 году. Активисты местного отделения “Деловой России” запустили курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Затем начали добавляться занятия по психологии, танцы... К 2014 году курсов стало 20 и проект “Третий возраст” вышел на региональный уровень. Занятия по видеосвязи начали транслировать на самые удаленные районы Коми. Консультации давали психологи, юристы, специалисты в сфере ЖКХ. А в ноябре 2019 года благодаря полученному президентскому гранту был создан Региональный центр развития активного долголетия. Это уже третий президентский грант, который получают активисты.

Пенсионерки освоили тхеквондо и участвуют в соревнованиях Фото: предоставлены авторами проекта

За эти годы у проекта появилась целая армия “серебряных” волонтеров. Когда-то они пришли в проект, чтобы чему-то научиться, а сейчас - сами устраивают благотворительные акции, помогают инвалидам и одиноким старикам, поддерживают новичков, а кто-то даже ведет собственные курсы, делится знаниями и опытом.

- Суть нашего проекта - не просто организовать досуг людей, а научить их новому, помочь перепрофилироваться, найти свое дело. А еще - показать, что их огромные знания, их опыт востребованы и нужны. Среди волонтеров есть бывшие юристы, экономисты, судьи, учителя, врачи - и они ведут курсы для других участников, - рассказывает руководитель проекта Эмилия Вокуева.

Активных постоянных участников по всей республике - больше тысячи. В два раза больше человек посещают курсы время от времени.

- Каждый год мы стараемся добавлять новые направления. В проекте есть трудоустройство и предпринимательство, курсы по ландшафтному дизайну, интерьеру… Третий год идут занятия по тхэквондо. Упражнения, растяжки очень полезны для здоровья. Пенсионерки уже настолько освоились, что участвуют в соревнованиях и даже сдают на пояса, - с гордостью делится Эмилия Вокуева. - Мы стараемся, чтобы все полученные навыки наши участники могли реализовать. Например, если есть курс по фотоделу - значит, будет организована выставка и они смогут привлечь клиентов.

Эти бабушки точно знают: после 50 лет все только начинается! Фото: предоставлены авторами проекта

В среднем участникам проекта 60-70 лет, но самой старшей активистке - 92 года!

- Наши бабушки осваивают семь языков! Учат английский, французский, немецкий, китайский, испанский, итальянский и коми. И даже, благодаря проекту, могут применить знания на практике - осенью группа наших “англичанок” выезжала в Лондон, - рассказывает Эмилия. - У нас есть участница, в прошлом судья, которая изучает все семь языков! Она говорит: “Мне настолько это интересно! Раньше я не могла даже представить, что у меня будет возможность этим заниматься”

Нина Леонтьевна Козловская с ветеранами Великой Отечественной Фото: предоставлены авторами проекта

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Нина Леонтьевна Козловская,

участница и волонтер проекта, 70 лет

- Я с самого детства привыкла помогать людям. Родилась волонтером, можно сказать. Работала всю жизнь преподавателем, а в 60 лет ушла на пенсию - и вот, уже десяток лет с проектом. У нас организовалась группа, 22 человека. Мы помогаем ветеранам, пенсионерам, людям с инвалидностью. В качестве волонтеров участвуем в сборах паралимпийцев. Был даже выезд за Воркуту - мы помогали прокладывать тропу для исследования Арктики. Дел очень много! Мы пришли в проект чтобы просто научиться чему-то новому. Но он дал гораздо больше. Оказалось, что здесь есть совсем пожилые бабушки, которым нужна поддержка - так и стали волонтерами. Занимаемся с ними скандинавской ходьбой, плаваем в бассейне, бегаем на лыжах, ходим в кино, театры. Я веду группу по рукоделию, другие учат делать гобелены, работать с берестой, преподают коми язык и татарский. Не даем друг другу сидеть дома, вместе ведем активную жизнь. Участницы говорят, что даже давление прошло, болезни отступили! А мне больше всего нравится возможность общаться, помогать друг другу.

- А что хотелось бы еще освоить, что пока не успели? Может, язык новый выучить?

- Я четыре языка знаю, пока хватает, - смеется Нина Леонтьевна. - А хотелось бы еще больше людей охватить, ввести в волонтерство, расширить их кругозор, помочь начать вести активную жизнь.

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