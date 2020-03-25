Георгий Джикия: Из-за карантина разбирал вещи и подумал: почему бы не организовать благотворительный аукцион?

Время карантина спортсмены проводят по-разному. И с подачи футболистов появляется множество челленджев. Кто-то чеканит туалетной бумагой и моет руки, кто-то меняется одеждой. Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия решил устроить в инстаграме благотворительный аукцион. Капитан красно-белых выставил на продажу несколько своих футболок, а все собранные средства идут на счет годовалого Артема Рогова – ему нужна дорогая генная терапия.

Стартовая цена одной футболки – 8 тысяч рублей. Пока продано два лота. Но многие участники переводят деньги просто как благотворительные взносы. А в аукционе Георгия участвовали даже скандально известный футболист Александр Кокорин и врач сборной России Эдуард Безуглов.

georgiy_14 Дорогие друзья, в это непростое время находясь дома я собрал дорогие мне футболки и хочу провести благотворительный аукцион! Все вырученные средства пойдут семье Артема Рогова, который очень нуждается в дорогостоящем лечении @canavan_artem_rogov !

«КП» спросила у Георгия Джикии, откуда появилась идея устроить на карантине необычный флешмоб.

- Это была чисто моя идея, – рассказал Джикия. - Она пришла спонтанно, так как много времени проводил дома из-за карантина, решил навести порядок и прибрать вещи. Накопилось много футболок с разных игр, и пришла идея, организовать аукцион в домашних условиях. Сначала я все обсудил с Артемом Ребровым (вратарь «Спартака» - прим ред), так как он знает в этом толк. Посоветовавшись с ним, решил запустить благотворительный аукцион.

- Удачно? Сколько удалось собрать?

- На данный момент собрали около 300 тысяч с двух лотов и переводов разных сумм.

- Там в комментариях неожиданно появились Александр Кокорин и врач сборной Эдуард Безуглов. И попытались купить футболки за 100 тысяч рублей. Удивились?

georgiy_14 Снялся для проекта талантливого @elguapoworld для его ютюб проекта #ГеоргийЗаКадром

- На самом деле нет, так как и Саша и Эдуард добрейшей души люди, и они очень много делают для людей которые в этом нуждаются.

georgiy_14 Наша форма на новый сезон 2019/2020.

- Кажется, вы хотите эти аукционы превратить в челлендж? Или что значит фраза в посте «Передаю эстафету благотворительных аукционов моим друзьям – @rebrov32 @z10bakaev @miranchuk»?

- Что касается Реброва Бакаева и Миранчука, это значит что когда мои лоты подойдут к концу, очередь будут за ними, и они что то из своей коллекции тоже с удовольствием разыграют. Если, конечно, у них будет желание.

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