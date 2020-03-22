Юлия Ефимова на карантине отжалась 10 раз в бикини

Чемпионат России по плаванию, который должен был проходить в Казани в начале апреля, отменен. Переносится и чемпионат Европы по водным видам спорта. Под вопросом проведение Олимпиады-2020 в Токио.

Но главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик говорит, что спортсмены должны продолжать тренировки, иначе потом набирать форму будет очень сложно.

«У нас все идет последовательно, один тренировочный цикл за другим. При этом если один из них не прошел, то уже не можешь перейти к следующему. Поэтому мы стараемся всё это сохранить, удержать форму спортсменов. Нам нельзя разрушать подготовку к Олимпийским играм. К тому же и на «Озере Круглом», и в Волгограде есть гарантия, что бассейны не закроются на карантин», - приводит слова Чепика официальный сайт Всероссийской федерации плавания.

А пока в календаре возникает перерыв, свои откровенные фото в Инстаграм выкладывает шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Последнее из них сделано на Гавайях, и можно сказать, что пловчиха находится в потрясающей форме. Мы уж не знаем, за сколько она сейчас плывет свои коронные 200 метров брассом, но верим, что к своей четвертой Олимпиаде Юля будет в полном порядке.

«Дух Алоха», - подписала фотографию 27-летняя спортсменка.

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