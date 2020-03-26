Карантин по коронавирусу на Шри-Ланке: туристы бегают на пляж тайком, а из отеля их гонят

Такого отдыха у меня еще не было. 20 марта, через четыре дня после моего приезда на Шри-Ланку, «из-за угрозы коронавируса» здесь ввели комендантский час. И не на просто ночь, когда после определенного времени нельзя выходить на улицу или посещать заведения. А сразу на выходные. Власти объявили, что на улицах будут дежурить полицейские, всех, кого поймают, могут задержать на 14 дней. Тогда я еще не знала, что комендантский час затянется далеко не на два дня...

ХВАТАЙ ПРОДУКТЫ, НЕ УЛИЦУ НА СУЙСЯ

Ад приходил неспешно. О комендантском часе мы с подругой узнали на пляже, купаясь в небольшой лагуне с огромными черепахами. Пальмы, прозрачная вода, белый песочек, кайф. И тут кто-то из туристов бросает: а вы чем из продуктов запаслись? Странный вопрос на отдыхе. Подумала, может, с собой в Москву они решили гречку и консервы прихватить? Но оказалось, что запасы нужно делать здесь.

Выскочила из воды, побежала звонить туроператору, чтобы развеять слухи. Но мне заявили: «Запасайтесь продуктами, кафе и рестораны работать не будут, магазины тоже. Покупайте все, что нужно, сейчас, и поторопитесь. У вас осталось всего два часа, потом на улицу выходить нельзя».

Когда мы пошли с пляжа в сторону главной улицы с магазинами, там началась паника. У каждой палатки стояли толпы местных. Они скупали мешками крупы, воду и бананы, тащили все в тук-туки, на которых еще несколько часов назад возили туристов на пляж. Отдыхающие, которым не хотелось пешком по жаре идти в отели и на которых ещё можно было неплохо заработать, уже никого не интересовали.

БЕЗ МАСОК НЕ ПУСКАЮТ В МАГАЗИНЫ, А КУПИТЬ ИХ НЕГДЕ

Первый день изоляции я спокойно провела в отеле. Хорошо, что бассейн есть, и ресторан там не закрыли. Продукты мы ведь купить не успели. А на второй день, когда мы предвкушали окончание изоляции и поездки на экскурсии, в интернете появились новости: комендантский час не закончится. В понедельник с 6.00 до 14.00 можно выйти на улицу, чтобы купить продукты, и снова на изоляцию. А как же море, пляж? Я ведь за этим приехала. Стало грустно….

Вход в магазин - только в маскеФото: Анастасия КУРДЮКОВА

После восьми часов свободы комендантский час ввели еще на два дня. Но окошко в нем сделали еще короче, с 6.00 до 12.00.

Попасть в это время в магазины не реально. Во-первых, там сумасшедшие очереди, а, во-вторых, вход разрешён только в масках, которые тут не продают. Так что закупиться могут не все. Кстати, местных в супермаркет впускают по одному от семьи. Обязательное условие: стоять в очереди на расстоянии метр-полтора. «Социальное дистанцирование».

Да, в небольших палатках, которые в Азии на каждом шагу, можно было бы купить все необходимое. Но почти все они закрылись. А те немногие, что работают, торгуют фруктами, чипсами, водой и печеньем. Выбор невелик. К тому же местные ставят цену в несколько раз выше, чем в магазинах. Знают, что деваться туристам некуда.

ГОВОРИТЕ ПОЛИЦИИ, ЧТО ИЩЕТЕ «НЯМ-НЯМ»

Если в вашем отеле нет кафе или вы не купили продукты, придется либо голодать, либо рисковать. Во время комендантского часа поесть можно только в нескольких заведениях на пляже, у которых «крыша» в полиции. Там туристов пока не трогают. Но туда еще дойти надо. Могут задержать на полпути. В таком случае местные советуют говорить стражам порядка, что вы ищите: «ням-ням». И главное улыбаться. Девушек отпускают.

Этот же совет срабатывает, если решитесь выбраться на пляж. Жалко ведь отпуск в отеле поводить, когда океан так близко. Мы решили рискнуть. Выяснили, на каких пляжах обычно не бывает полиции, и решили отправиться туда. Но для этого нужно сбежать из отеля.

Первое время персонал следил за всеми передвижениями. Только нос на улицу высунешь, сразу пять человек прибегают, и официанты, и охрана. Конечно, силой они не удержат, под вашу личную ответственность отпустят. Но могут сдать полиции. В общем, выходить из отеля лучше в 6 утра, пока основная часть персонала еще спит.

До условно безопасного пляжа идти больше получаса, причем вдоль дороги, где патрулирует полиция. Здесь на помощь приходят предприимчивые местные, которые по тройному тарифу готовы отвезти окольными путями. В одну сторону поездка обойдется примерно в 150 рублей. Для нас это не много, но аборигены за эти деньги готовы рисковать. Если их поймают, не только на две недели арестуют, но и заберут тук-тук. Местные говорят, что туристов в таких случаях обычно отпускают. Но это не точно.

Даже достать еду - квест. А что будет, когда закончатся деньгиФото: Анастасия КУРДЮКОВА

АНАНАСАМИ ТОРГУЮТ ИЗ-ПОД ПОЛЫ

Насчет денег. Жить здесь, по сравнению с московскими ценами, недорого. Но только если сможете обменять валюту. Официальные обменные пункты закрылись. В дни «окон» в комендантском часе работает пара мест на все побережье. А их еще найти нужно.

Во время комендантского часа обменять деньги можно из-под полы. Пароли и явки сдадут местные жители, работающие на пляже. Также из-под полы можно ананасы и манго купить, или магнитики, если собираетесь возвращаться домой.

По пути с пляжа в отель нам часто навстречу как черт из табакерки выскакивали местные со словами: «Хочешь ананас? Пойдем!».

Но главное — не попасться на глаза полиции, пока будете искать «секретные места». Выходить на улицу нельзя ведь. Но и голодным в номере сидеть не хочется.

ПРОСИМ ПОДЕЛИТЬСЯ СУВЕНИРАМИ

Многие отдыхающие, которые из-за отмены авиакомпаниями рейсов и закрытия границ не смогли вернуться домой, решили остаться на Шри-Ланке. Говорят, что это дешевле, чем покупать еще одни билеты на чартер, который пришлет за ними Родина. И то — если пришлет. Жить, действительно, здесь дешевле, но где? Отели закрываются. А те, что ещё работают, отказываются заселять приезжих. Спасают каналы в социальных сетях. В отельных группах друзья по сложным обстоятельствам подсказывают, где кому удалось снять комнату.

Кстати, эти чаты помогают и в обмене денег. Туристы, которые не могут обменять доллары на рупии, кооперируются с тем, кто уже вылетает на родину и хочет обратный обмен. В тех же чатах можно попросить соотечественников продать вам сувениры.

— Ребята, у кого слоник есть? Может, кто-то успел купить с запасом? Маме обещала привезти, а все магазины закрыты, — пишут в чатах туристы.

Единственная проблема — я до сих пор не знаю, есть ли моя фамилия в списке на эвакуацию. Хотя заявку на сайте МИДа, как и положено, отправляла. Неизвестность убивает куда лучше вируса.