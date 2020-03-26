Количество зараженных коронавирусом в России на 26 марта 2020 года увеличилось до 840

За последние сутки в России медики выявили 182 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Напомним, днем ранее по стране зафиксировали 163 подобных диагноза.

«За последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые», - сообщили в штабе.

136 из 182 новых пациентов с коронавирусом выявлены в Москве. 7 - в Свердловской области, по 5 - в Санкт-Петербурге и Пермском крае. 4 - в Якутии. По 3 человека с подтвержденным COVID-2019 из этого списка находятся в Татарстане, Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области. По 2 - в Псковской, Самарской областях, Ханты-Мансийский АО, Бурятии. По одному - в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях, Хакасии и Хабаровском крае.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что 25 марта в Москве скончались два пожилых пациента (88 лет и 73 года), у которых ранее диагностировали коронавирус. Обе женщины умерли от пневмонии. Это первые в России жертвы COVID-2019.

За сутки из российских больниц выписали еще 9 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии таких пациентов уже 38.

«Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах», - рассказали в Оперативном штабе.

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Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад.

Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами государства, уже серьезно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно. (подробности)