«Обращение президента, выходные... Мать честная, Новый год!»: Мемы про нерабочую неделю в России
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин обратился к гражданам на фоне ситуации с коронавирусом. Выступление было организовано неожиданно - глава государства в последний момент отменил свою поездку в Санкт-Петербург, и приятно удивило многих.
Владимир Путин сообщил о введении множество дополнительных мер поддержки населения - простых граждан, а также малого и среднего бизнеса. Но самой обсуждаемой стала неделя «каникул».
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С субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, сотрудники большинства предприятий, организаций и компаний могут не выходить на работу. Естественно, внеплановые выходные не предусмотрены для структур жизнеобеспечения, в том числе больниц, аптек, магазинов, финансовых учреждений, транспорта, СМИ и органов власти всех уровней. Они продолжат свою работу.
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Шутки на тему выходных из-за коронавируса придумывают сразу с обеих сторон. Россияне разделились на два лагеря - те, кто планируют в полной мере насладиться предоставленной неделей отдыха, и люди, которым все же придется выйти на работу.
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Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома
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ИСТОЧНИК KP.RU
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