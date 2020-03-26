«Обращение президента, выходные... Мать честная, Новый год!»: Мемы про нерабочую неделю в России

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин обратился к гражданам на фоне ситуации с коронавирусом. Выступление было организовано неожиданно - глава государства в последний момент отменил свою поездку в Санкт-Петербург, и приятно удивило многих.

Владимир Путин сообщил о введении множество дополнительных мер поддержки населения - простых граждан, а также малого и среднего бизнеса. Но самой обсуждаемой стала неделя «каникул».

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С субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, сотрудники большинства предприятий, организаций и компаний могут не выходить на работу. Естественно, внеплановые выходные не предусмотрены для структур жизнеобеспечения, в том числе больниц, аптек, магазинов, финансовых учреждений, транспорта, СМИ и органов власти всех уровней. Они продолжат свою работу.

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Шутки на тему выходных из-за коронавируса придумывают сразу с обеих сторон. Россияне разделились на два лагеря - те, кто планируют в полной мере насладиться предоставленной неделей отдыха, и люди, которым все же придется выйти на работу.

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