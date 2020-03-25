Для кого объявлена нерабочая неделя: сельское хозяйство оказалось в подвешенном положении

Среди мер по борьбе с распространением коронавируса, озвученных президентом, народу явно больше всего понравилась целая неделя выходных. Но если прочитать официальный указ, размещенный на сайте Кремля, можно увидеть, что там целых 5 групп предприятий, для которых сделано исключение. Так кому же собираться на работу, а кому можно планировать длинные выходные? В юридических тонкостях «Комсомолке» помогла разобраться Валентина Митрофанова, директора Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства.

- Мы прочитали указ президента. Там довольно странные для непосвященного человека термины. Вот как понять, ферма относится к «организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости»?

- Это сейчас для многих вопрос. Дело в том, что таких терминов в законодательстве нет. Юридически утвердилось только понятие организаций, занимающихся жизнеобеспечением: водоканалы, энергетика и так далее. По ним есть судебная практика.

- А как вообще предприятию понять, к какой группе оно относится? Отпускать сотрудников на неделю или нет?

- Так как термины из указа нигде не закреплены, каждый сам на себя их примеряет. Например, та же группа «организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости» - сюда, скорее относятся магазины, чем аграрные холдинги. А еще те, кто эти магазины обслуживает. Например, транспортные компании, которые доставляют товары. Сельскому хозяйству, теоретически можно попробовать обосновать как-то отказ от выходных: в связи с сезонными факторами и необходимостью вести посевные работы.Но с другой стороны, из-за того же пробела в законодательстве предъявить претензии довольно сложно. Ну например, приходит прокуратура и говорит «Ребята, вы не выполнили указ президента». Но согласно закону о прокуратуре и по 294 ФЗ о защите прав юрлиц, любая претензия со стороны госорганов должна основываться на прямой норме права. То есть прокурор должен показать закон, по которому предприятие не входит в группу исключений из указа президента. Но такого закона нет.

Предстоящая неделя объявлена в России нерабочей из-за эпидемии коронавируса.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А могут у проверяющих органов возникнуть вопросы?

- Они возникнут в первую очередь у сотрудников. Люди сейчас посмотрели телевизор, где им сказали про целую неделю выходных. А если их попросят выйти на работу, вспомнят про то, что такой труд должен оплачиваться в двойном размере. И они начнут жаловаться. Тем более с этого года сотруднику не обязательно даже отправлять официальную жалобу. Достаточно, чтобы СМИ, например, «Комсомольская правда», написало, что на конкретном предприятии нарушается режим или оплата труда. Этого будет достаточно для внеплановой проверки.

- Получается, работодатели в непростом положении?

- Вопросов тут больше, чем ответов. Неделя выходных изменит норму часов за месяц. Людям, которые будут работать, по-хорошему надо платить в двойном размере, это нагрузка на фонд оплаты труда. А сейчас у всех непростая ситуация с деньгами. Приостановить производство тоже может быть непросто. У меня есть клиенты, которые очевидно не могут втиснуться ни в одну из групп, для которых сделано исключение в указе президента. Но при этом у них непрерывный производственный процесс, и его остановка стоит миллионы. И запустить его через неделю тоже стоит миллионы. Вот сейчас каждый бизнес сейчас пытается решить для себя этот вопрос. Потому что это деньги – и большие. У многих скоропортящееся сырье, идут поставки – все же планировали работать на следующей неделе. Даже чтобы остановить производство, должны выйти люди, а потом прийти и запустить его через неделю. Это все денег стоит и не маленьких, это же не просто выключил компьютер и ушел.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, - сказал Путин. - Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось».

Напомним, 25 марта президент России в своем обращении к нации обозначил новые меры по борьбе с коронавирусом. В том числе речь шла о дополнительных мерах социальной поддержки, длинных недельных выходных, а также переносе голосования по поправкам в Конституцию.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768714" frameborder="0"></iframe> Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полный текст обращения Владимира Путина в связи с коронавирусом

Президент России выступил с заявлением. Публикуем полный текст этого обращения (подробности)

В ТЕМУ

Эксперт: Деньги для оплаты выходных в нерабочую неделю логично выделить из Фонда соцстрахования

Вице-президент «ОПОРы России» прокомментировала для "КП" инициативу президента о недельных каникулах из-за коронавируса (подробности)

Олег Сирота, подмосковный фермер-сыровар: «Если будут закрывать что-то, первым делом позвоню в «Комсомолку»!»

Мы узнали, как затронет сельхозпроизводителей неделя выходных, объявленная президентом из-за коронавируса (подробности)

Каникулы вместо карантина: как это скажется на экономике

Известный российский экономист Владислав Иноземцев прокомментировал предложения президента из обращения к нации в связи с эпидемией коронавируса (подробности)