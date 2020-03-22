2020-03-22T13:29:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Анекдоты про коронавирус: "Господи, пошли людям мозги. Гречка и туалетная бумага у них уже есть"

Россияне не унывают несмотря ни на что. Мы собрали самые смешные анекдоты про коронавирус
Ася КУЗНЕЦОВА
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Есть такая профессия - туалетную бумагу защищать! В супермаркетах канадского города Торонто во избежании паники выставили полицейские посты. Фото Максима БагинскогоЕсть такая профессия - туалетную бумагу защищать! В супермаркетах канадского города Торонто во избежании паники выставили полицейские посты. Фото Максима Багинского
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Многие россияне перевелись на дистанционную работу, а некоторым приходится самоизолироваться на карантин. Если до последней недели открытыми к посещению оставались кинотеатры, музеи и фитнес-центры, то с каждым днём развлечений становится всё меньше. Зато в Интернете пользователи стали активно шутить про коронавирус и самые злободневные темы, которые он спровоцировал.

Сайт kp.ru создал подборку анекдотов про коронавирус. Шутят россияне буквально про все - про гречку с макаронами, всеобщий ажиотаж, а даже рекомендованную ЦБ реструктуризацию кредитов для заражённых коронавирусом. Объектом шуток в социальных сетях стала и удалённая работа, которая совместима не со всеми профессиями.

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***

«По-моему, это огромная глупость - "работа на дому"... Моя семья не очень-то этому рада... Иннокентий, 41 год, патологоанатом...»

***

Остыли реки и земля остыла,

И чуть нахохлились дома.

Это в городе коронавирус,

Это в городе коронавирус,

А за городом чума, чума, чума

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***

Мужчина закашлялся в автобусе. Весь автобус на него смотрит. Кондуктор:

— У вас коронавирус?

Мужчина:

— Да нет, вы что! У меня туберкулёз!

Кондуктор:

— Ну, слава Богу!

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***

Пришли мои посылки из Китая. Все в принципе хорошо, но коронавирус не положили

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ИСТОЧНИК KP.RU

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