Анекдоты про коронавирус: "Господи, пошли людям мозги. Гречка и туалетная бумага у них уже есть"
Многие россияне перевелись на дистанционную работу, а некоторым приходится самоизолироваться на карантин. Если до последней недели открытыми к посещению оставались кинотеатры, музеи и фитнес-центры, то с каждым днём развлечений становится всё меньше. Зато в Интернете пользователи стали активно шутить про коронавирус и самые злободневные темы, которые он спровоцировал.
Сайт kp.ru создал подборку анекдотов про коронавирус. Шутят россияне буквально про все - про гречку с макаронами, всеобщий ажиотаж, а даже рекомендованную ЦБ реструктуризацию кредитов для заражённых коронавирусом. Объектом шуток в социальных сетях стала и удалённая работа, которая совместима не со всеми профессиями.
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«По-моему, это огромная глупость - "работа на дому"... Моя семья не очень-то этому рада... Иннокентий, 41 год, патологоанатом...»
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Остыли реки и земля остыла,
И чуть нахохлились дома.
Это в городе коронавирус,
Это в городе коронавирус,
А за городом чума, чума, чума
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Мужчина закашлялся в автобусе. Весь автобус на него смотрит. Кондуктор:
— У вас коронавирус?
Мужчина:
— Да нет, вы что! У меня туберкулёз!
Кондуктор:
— Ну, слава Богу!
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Пришли мои посылки из Китая. Все в принципе хорошо, но коронавирус не положили
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ИСТОЧНИК KP.RU
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