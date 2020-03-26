2020-03-26T12:33:18+03:00
Экономика

Тарифы на электроэнергию для фермеров могут снизить в три раза

Пока же аграрии платят гораздо больше обычных россиян и даже промышленников
Алексей ОВЧИННИКОВ
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С позитивной новости начался день у российских фермеров.С позитивной новости начался день у российских фермеров.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С позитивной новости начался день у российских фермеров. Минсельхоз обратился в Минэнерго с предложением снизить, наконец, стоимость электроэнергии для сельхозпроизводителей. Сегодня местами тарифы для фермеров в три раза выше, чем для населения, что, естественно, отражается на стоимости продукции.

Минсельхоз предлагает внести фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, чей годовой доход не превышает 120 миллионов рублей, в перечень льготных потребителей, и если это произойдет, то аграрии станут платить за энергию по регулируемым тарифам. Сейчас же фермеры находятся в группе «прочие потребители», для которых действует правило — чем ниже напряжение, тем выше цены. Исходя из этого, тарифы даже для промышленных предприятий примерно вдвое меньше, чем у земледельцев. Об этой несправедливости аграрии говорили много лет, вопрос поднимался на всех уровнях, были даже соответствующие поручения президента, однако вопрос не решался.

- Тема была одной из главных на последнем всероссийском фермерском съезде, - прокомментировала «Комсомолке» член комитета Госдумы по аграрным вопросам Светлана Максимова, которая до работы в парламенте 17 лет сама была фермером и знает эту проблему не понаслышке. - Электроэнергия занимает значительную часть в стоимости продукции, и понижение тарифов сделают ее более конкурентоспособной. От задранных цен страдает тот самый малый и средний сельскохозяйственный бизнес, о поддержке которого мы так много говорим на всех уровнях. Не надо забывать, что фермеры, помимо всего, выполняют важные социальные функции, сохраняя сельские территории: создают рабочие места, чистят дороги, возят бабушек в больницы. Если понизят, это будет колоссальная помощь.

- Каждый месяц расстраиваюсь, когда получаю платежку за электричество, - говорит тверской фермер Вадим Рошка. - Платим по 60-70 тысяч, для нашего небольшого предприятия это много. Для сравнения — столько же составляют платежи по кредитам за два хороших трактора. Но самое обидное в тарифах: за киловатт плачу от 7 до почти 9 рублей за работу доильного аппарата и освещение коровника, что в три раза больше тарифа населения. Снижение тарифов стало бы для нас серьезной поддержкой не на словах, а на деле!

- Будем надеяться, что Минэнерго утвердит это предложение, - продолжает сыровар, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота. - Завышенные тарифы для фермеров — большая несправедливость, о которой мы рассказывали Владимиру Путину на встрече с ним в прошлом году. Смотрите: как житель деревни я плачу 3,14 рубля за киловатт, а как фермер — в два раза больше. Энергия занимает от 2 до 6 процентов в стоимости продукции, и если тарифы для нас приравняют к тарифам для населения, это даст нам возможность не повышать цены на сыры и чаще устраивать распродажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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