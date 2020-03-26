«Я неправильно себя вела, поэтому он ушел!»

Эх, молодость! Где мои тридцать лет? Была бы я помоложе, тоже бы грузилась какой-нибудь несчастной любовью, сидя взаперти. А так – скриплю себе по-стариковски, витамины пью, никакой романтики. Одна радость – ваши письма почитать.

«Рассталась с мол. человеком три месяца назад. Отношения были проблемные с самого начала. Любовь очень сильная - с моей стороны, с его - тоже, но скоро наступило какое-то охлаждение. Решили жить вместе, а он стал исчезать по несколько дней, не брать телефон. В один из «побегов» побывал в компании общих друзей с девушкой. Девушка красивая, эффектная, моложе меня на пять лет. У него что-то с ней когда-то не срослось, я не вникала. Мне было твёрдо сказано: со всеми бывшими расстался. И тут такое. Поговорила серьезно, он орал, я тоже. После этого отношения перешли в вялотекущую фазу. Сбегать стал чаще, дольше, объяснений избегал. Месяца три не выходили никуда вместе. Вот наш стандартный диалог.

Я: когда мы станем нормальной парой? Я соскучилась, мне нужно общение, а не только пиво полчаса и секс.

Он: у меня много работы.

Я: в субботу?

Он: мне нужно повышение, сейчас сложные времена.

Дальше начинаются обвинения меня, что я его не понимаю, извращаю его действия и слова. И вообще непонятно, из-за чего взбесилась. Со мной не комфортно, а женщина должна вдохновлять мужчину. Так меня это достало, что уже не понимала, люблю его или нет. Расстались на жутком негативе. Вообще перестал со мной разговаривать, только огрызался. Собрал вещи и ушёл. Однако из соцсетей меня не удалил, и я его блокировать не стала. И вот сейчас прошло время, все плохое забылось, и любовь опять вылезла по полной. Скучаю по нему, виню себя во всех ссорах. Полная уверенность, что это я накосячила. У него были действительно трудные времена, а я изводила ревностью и выносила мозг. Тоска усиливается ещё и тем, что наш офис перевели на удалёнку. Подруги считают, что он психопат и я правильно все сделала. Но что делать с моей любовью? Захожу на его страницы каждый день, он появляется редко, девушек никаких там нет. Правда и меня он не «засвечивал».

Кристина, 29 лет».

Мне кажется, дорогая Кристина, подружки правы. А вели вы себя неправильно, только когда не дали молодцу четкого пинка, чтобы летел красиво и далеко. Вас эти слова, конечно, не утешат. И может показаться, вас никто не понимает. Меня всегда огорчало, как пренебрежительно современные люди относятся к несчастной любви. На шкале стресса Холмса-Рэя, например, ее вообще нет. Только развод и брак, а любовь не считается. Всего за каких-то двести лет мы напрочь забыли юного Вертера с его нашумевшими страданиями. Так что очень вас понимаю. И даже осмелюсь посоветовать: напишите письмо вашему парню. Подробное и занудное – с ревностью и «выносом мозга». Можете даже отправить адресату. Терять нечего. Скорее всего, не ответит. Но мне в свое время этот приемчик отлично помог. Вообще есть такая техника самопомощи: рассказывать о своей беде вслух, можно даже самой себе перед зеркалом. Сто раз расскажете – и почувствуете, как потихоньку легчает.

Посылаю вам луч поддержки и уверенности – в том, что эта любовь пройдет, как проходит коронавирус.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Как сами избавлялись от неразделенной любви? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru