Утренние часы – для старшего поколения

Как следует из указа Мэра Москвы, жителям столицы старше 65 лет во время карантина настоятельно рекомендовано не выходить из дома. Посещать магазин или аптеку можно только при крайней необходимости. Такая мера призвана обезопасить пожилых граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Действительно, забота о здоровье и безопасности старшего поколения – приоритетная задача любого жителя России. Поэтому этому вопросу и уделяется особое внимание на всех уровнях – от Правительства РФ до родственников и соседей. ТС «Пятёрочка» тоже не осталась в стороне и постаралась облегчить жизнь нашим бабушкам и дедушкам. Их приглашают в магазины торговой сети по понедельникам и четвергам с момента открытия и до 10:00. Остальных же категориям граждан просят в эти дни и часы, по возможности, минимизировать посещение магазинов. Двух визитов в магазин за неделю вполне хватит для того, чтобы запастись продуктами и товарами первой необходимости на ближайшие 3-4 дня.

Покупателей об этом нововведении «Пятёрочка» постаралась информировать максимально: в магазинах висят соответствующие объявления, просьбы размещены в аккаунтах ТС в социальных сетях, также используются email-рассылки. Все должны знать: при таком графике посещения «Пятёрочек» пожилыми людьми риски для их здоровья будут значительно снижены.