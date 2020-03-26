Коронавирус в Словакии: местные не паникуют, сидят дома и работают на удаленке

В Братиславе вторая неделя карантина пошла. У нас не то, чтобы он строгий был. Просто жителям не рекомендуют никуда ходить. А тут и ходить-то особо некуда. Все развлекательные заведения, все рестораны и общественные места - все закрыто, кроме продуктовых магазинов. Но такого прямо уж жесткого запрета нет. Аптеки работают, наземный транспорт работает. На улицах пока никто никого не останавливает. Люди ходят по городу спокойно. Кто-то гуляет, кто-то идет в продуктовые магазины.Полиции немного, на каждом шагу не наткнешься, хотя - полицейские встречаются. Ни меня, ни моих знакомых пока не останавливали и ничего не спрашивали. Я спокойно гуляю с собакой.

Ажиотажа со скупкой муки, соли и прочих «кризисных» продуктов особо и не было. Как две недели назад, так и сейчас. Продукты на полках все есть. Нет людей, которые сильно закупаются. Ни паники, ни истерик.

Всего в Словакии на 26 марта подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом.

Говорила с подружкой, которая живет в Черногории, в Подгорице. У них карантин рекомендательный. С каждым днем появляется что-то новенькое, правила становятся строже. Карантин у них начался достаточно легко, примерно полторы недели назад, когда были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Жителям просто рекомендовали сидеть дома. Потом закрыли кафе, рестораны, потом кинотеатры, потом торговые центры. Последними закрыли фитнес-клубы, отменили транспорт любой. Ввели правило, что в магазин не должно заходить больше определенного количества людей, чтобы не было скопления. Запретили на улицах ходить больше чем по двое. Если в зоне видимости оказываются три человека, то уже полиция может подойти и спросить, почему собираетесь тройками. И в машине должно находиться не больше двух человек. Когда только ввели карантин, в магазинах была небольшая паника, люди стали что-то скупать. Она говорит, что черногорцы запасают в основном муку, а не макароны и гречку.

Черногорцы считают, что хлеб должен быть в семье всегда. Их к карантину готовили задолго до того, как там появился первый случай заражения. На работе им заранее сказали: берите с собой компьютеры домой, вдруг случится так, что завтра вам придется работать дома. Поэтому сейчас многие люди трудятся именно удаленно. У них во всех продуктовых магазинах висят антисептики для рук. В аптеках масок нет, антисептик не купить. Но в магазинах можно продезинфицировать руки.

Настроение у людей и у нас, в Братиславе, и , по словам подруги, в Черногории, пока нормальное. Никакой паники нет. Может быть, для паники прошло слишком мало времени, но вообще, по моим наблюдениям, словаки весьма сдержанные и дисциплинированные люди.

Сколько времени продлится такая «замороженная» жизнь – никто не знает. Пока прогнозы делаются на две недели. Потом, возможно, и даже скорее всего, карантин будут продлевать. До того момента, пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется.