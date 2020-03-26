Хельсинки уходит на карантин из-за коронавируса

В пятницу, 27 марта, столичная провинция Уусимаа, в которой проживает 1.7 млн человек, будет изолирована от остальной Финляндии силами полиции. Правительство страны приняло такое решение в связи с тем, что на Хельсинки и окрестности приходится 75 процентов подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Ограничения вводятся как минимум до 19 апреля.

Будут перекрыты дороги, взято под контроль автобусное и железнодорожное сообщение. Вводится запрет на въезд и выезд, кроме случаев, связанных с выполнением срочных служебных обязанностей. Штрафами грозят только в случае нескольких нарушений. Однако, в границах Уусимаа жители могут передвигаться без ограничений. Но и им власти советуют сидеть дома.

Вводимые меры — большой стресс как для населения, так и для полиции. Первые не привыкли, что за них что-то решают власти, вторые не имеют опыта перекрытий, более масштабного, чем приезд Путина или Трампа. Впрочем, президенты дольше чем на пару дней в Финляндию не приезжали. В шоке деловые круги, ведь на долю столичной провинции приходится почти 40 процентов национального производства.

Тем не менее, согласно соцопросам почти половина финнов довольна действиями и рекомендациями правительства. По обновленному прогнозу Института здравоохранения и социального развития THL, число госпитализированных на пике эпидемии составит 900 человек одновременно, из них 200 окажутся в реанимации. Это ровно в 10 раз больше, чем сейчас. А всего в больнице с диагнозом CoVID-19 во время эпидемии побывает 11300 человек, а в интенсивной терапии — 3600. Пик заболеваемости ожидается не ранее середины мая.

Сроки эпидемии для местных вирусологов остаются загадкой. По самым оптимистичным прогнозам, буйство коронавируса на финской земле продлится до середины лета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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