Коронавирус вернулся в Финляндию

Накануне вечером стало известно, что в Финляндии выявлен новый случай коронавируса Covid-19. Если первым и до вчерашнего дня единственным переболевшим в Финляндии была туристка из Китая, то в этот раз инфекция, скорее всего, приехала из Италии.

Заболевшая - женщина, как пишут местные СМИ, рабочего возраста - могла заразиться во время поездки в Милан. Вернувшись домой в воскресенье, финка почувствовала себя плохо и на следующий день была госпитализирована. В настоящий момент она находится в университетской клинике в Хельсинки и, несмотря на повышенную температуру, ее состояние не вызывает опасений у врачей.

Два человека, которые близко с ней контактировали, успели разъехаться по стране, но сейчас также проходят медицинское обследование на дому. Известно, что в одном случае опасения не подтвердились, во втором - результат еще не готов.

Поводов для волнения, полагают финские власти, нет и вероятность заразиться коронавирусом в Финляндии очень низка. Однако, местные газеты полны рекомендаций как не подхватить заразу, как правильно мыть руки или чихать. В СМИ обсуждается вероятность закрытия на карантин школ и детских садов, но, по словам врачей, пока для этого просто нет повода.

Пользуясь аналогиями, врачи обращают внимание, что острые респираторные заболевания хуже переносят курящие. Поэтому, хотя экспериментально подтвержденных данных пока нет, вполне возможно, что курильщики, заразившись новым китайским коронавирусом, подвергаются гораздо большему риску, чем некурящие.

Финские медики отмечают, что повторное появление новой инфекции совпало по времени со вспышкой местной ОРВИ. Здесь ее называют “флунсса” и наличие симптомов позволяет пропустить работу или учебу денька на три без справки. Впрочем, не надо путать ее с похожей по названию и проявлениям “инфлуенсса” - сезонным гриппом, от которого в Финляндии умирает около тысячи человек в год.