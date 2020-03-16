2020-03-16T19:56:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса Финляндия вводит чрезвычайное положение

В Финляндии на карантин по коронавирусу закрыты школы, вводятся запрет на пересечение границ и ограничения на собрания
Алексей ВАРЕНОВ
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Санна Марин вместе с профильными министрами сообщили о введении чрезвычайного положенияСанна Марин вместе с профильными министрами сообщили о введении чрезвычайного положенияФото: REUTERS
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На пресс-конференции сегодня вечером премьер-министр Финляндии Санна Марин вместе с профильными министрами сообщили о введении чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса и защиты общества и экономики от побочных эффектов глобальной пандемии.

Правительство закрывает на карантин школы, музеи, театры, культурные центры, библиотеки, спортивные клубы и секции, отменены все мероприятия социального сектора, общественных организаций, реабилитационные центры для пожилых людей. Правительство ожидает, что к этим мерам присоединятся и религиозные организации.

Запрещены собрания с участием более 10 человек. Для граждан старше 70 лет вводится домашний карантин. Посещение домов престарелых также запрещено.

Сотрудники государственного сектора переведены на удалённую работу. Для сотрудников медицинских организаций государственного и частного сектора отменено действие трудового законодательства о продолжительности рабочего дня и отпусках.

Ведется подготовка к закрытию государственной границы в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями с соседними государствами. Пассажирское сообщение с Финляндией будет остановлено, в страну будут допускаться только возвращающиеся граждане и лица, постоянно проживающие в стране. По прибытии в Финляндию они добровольно должны самоизолироваться на дому на двухнедельный срок.

Предполагается, что будут также введены ограничения на перемещение жителей внутри Финляндии.

По состоянию на сегодня, в стране зафиксировано 272 подтвержденных случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, смертельных случаев нет. Это наиболее низкий показатель на Севере Европы. В соседних Норвегии и Швеции число выявленных заболевших составляет 1077 и 1032 соответственно, в Дании — 875 человек. Количество погибших составило 1, 3 и 1 соответственно.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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Апеннинский полуостров — одна из главных эпидемзон коронавируса в Европе, умерших — больше тысячи. Итальянцев посадили на домашний карантин, дороги между некоторыми регионами страны блокированы. Формально пребывание дома — не приказ, а просто рекомендация. Но были случаи, когда полиция на улицах докапывалась до праздношатающихся и влепляла штраф. Например, за неповиновение представителю власти. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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