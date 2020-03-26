Яйца трудной судьбы

Хорошие новости для бизнеса сегодня особенно в цене. На днях Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу АО «Куриное Царство-Брянск», и это решение пригодится многим их коллегам.

Дело в том, что в Россию совершенно невыгодно завозить яйца «для еды». Во-первых, у нас тут и своих кур хватает, во-вторых, свежие яйца облагаются таможенной пошлиной в 15%. Если этот хрупкий товар и ввозят, то только в виде оплодотворенных инкубационных яиц, из которых потом получаются цыплята. В этом случае пошлина нулевая.

Иногда бывает так, что часть партии после процедуры инкубации не оплодотворяется. Это довольно распространенное явление, любой фермер знает. Но если в этот момент случается таможенная выездная проверка, то могут возникнуть сложности. Вы говорили, что будет цыпленок – а цыпленка то и нет!

Так и произошло с АО «Куриное Царство-Брянск». Таможенники учебники по племенному птицеводству не читали, и решили, что раз нет результата – нет и нулевого таможенного сбора. Яйца-неудачники таможенники переквалифицировали как годные к продаже «для еды» - и обложили их пошлиной в 15%. Вместе с НДС насчитали 23,75 млн. руб. Компания попыталась опротестовать это решение в арбитражном суде, но два раза проиграла.

Я уже восемь лет являюсь уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, и за это время узнал много грустных истин. Одна из них - в российском бизнесе выживает тот, кто борется до последнего.

Представители «Группы Черкизово», в которую входит «Куриное Царство – Брянск», обратились к нам, в аппарат уполномоченного. И подали кассационную жалобу в Верховный суд. И вот на прошлой неделе, 19 марта, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ удовлетворила эту жалобу и отменила решения арбитражных судов.

Верховный суд указал, что товары относят к той или иной группе, исходя из их предполагаемого назначения. Раз яйца приобретали и использовали для инкубации – значит они инкубационные. Тем более, что ошибка исключена, такие яйца изначально стоят дороже (потому что в них содержится генетический материал, теперь об этом знают и брянские таможенники). То, что часть партии оказалась непригодной – ну, так бывает. Если бы предприниматели попытались их продать – другое дело, но брак просто утилизировали. Эта позиция очень близка к разъяснению, которое подготовили наши юристы.

Но не только брянские яйца столкнулись с такой проблемой. У нас в работе прямо сейчас аналогичное дело ООО «Кобб-Раша», это предприниматели из Московской области. Думаю, решение Верховного суда от 19 марта поможет еще ряду компаний в будущем. Потому что поведение яиц, увы, плохо предсказуемо.