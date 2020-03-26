2020-03-26T17:39:13+03:00
Экономика

Яйца трудной судьбы

В российском бизнесе выживает тот, кто борется до последнего
Борис ТИТОВуполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Поделиться:
Комментарии: comments1
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Хорошие новости для бизнеса сегодня особенно в цене. На днях Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу АО «Куриное Царство-Брянск», и это решение пригодится многим их коллегам.

Дело в том, что в Россию совершенно невыгодно завозить яйца «для еды». Во-первых, у нас тут и своих кур хватает, во-вторых, свежие яйца облагаются таможенной пошлиной в 15%. Если этот хрупкий товар и ввозят, то только в виде оплодотворенных инкубационных яиц, из которых потом получаются цыплята. В этом случае пошлина нулевая.

Иногда бывает так, что часть партии после процедуры инкубации не оплодотворяется. Это довольно распространенное явление, любой фермер знает. Но если в этот момент случается таможенная выездная проверка, то могут возникнуть сложности. Вы говорили, что будет цыпленок – а цыпленка то и нет!

Так и произошло с АО «Куриное Царство-Брянск». Таможенники учебники по племенному птицеводству не читали, и решили, что раз нет результата – нет и нулевого таможенного сбора. Яйца-неудачники таможенники переквалифицировали как годные к продаже «для еды» - и обложили их пошлиной в 15%. Вместе с НДС насчитали 23,75 млн. руб. Компания попыталась опротестовать это решение в арбитражном суде, но два раза проиграла.

Я уже восемь лет являюсь уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, и за это время узнал много грустных истин. Одна из них - в российском бизнесе выживает тот, кто борется до последнего.

Представители «Группы Черкизово», в которую входит «Куриное Царство – Брянск», обратились к нам, в аппарат уполномоченного. И подали кассационную жалобу в Верховный суд. И вот на прошлой неделе, 19 марта, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ удовлетворила эту жалобу и отменила решения арбитражных судов.

Верховный суд указал, что товары относят к той или иной группе, исходя из их предполагаемого назначения. Раз яйца приобретали и использовали для инкубации – значит они инкубационные. Тем более, что ошибка исключена, такие яйца изначально стоят дороже (потому что в них содержится генетический материал, теперь об этом знают и брянские таможенники). То, что часть партии оказалась непригодной – ну, так бывает. Если бы предприниматели попытались их продать – другое дело, но брак просто утилизировали. Эта позиция очень близка к разъяснению, которое подготовили наши юристы.

Но не только брянские яйца столкнулись с такой проблемой. У нас в работе прямо сейчас аналогичное дело ООО «Кобб-Раша», это предприниматели из Московской области. Думаю, решение Верховного суда от 19 марта поможет еще ряду компаний в будущем. Потому что поведение яиц, увы, плохо предсказуемо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус стал “идеальным штормом” для туристического бизнеса: Кто выживет, а кто уйдет
В “идеальный шторм” попали все: и туроператоры, и отели, и авиакомпании, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Переживут ли они пандемию?
Сергей Раевский - о мерах против коронавируса: Каникулы важны в первую очередь для людей, а значит, опосредованно, и для экономики
Профессор РАНХиГС объяснил, почему лучше сейчас сходить на неделю в оплачиваемые выходные, чем потом на месяц-два оказаться выбитым из колеи
Новости 24
Сябитова дала совет, как найти любовь во время карантина
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
"Оставайтесь дома": Летчики "Первого полета" написали в небе послание в связи с пандемией коронавируса
Турецкий шеф-повар отдал все продукты со своего склада пострадавшим от пандемии коронавируса
В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу
В Госдуму внесли законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ
«Берёте труселя чистые, боксерки»: В Сети набирает популярность видео-инструкция россиянина по изготовлению маски от коронавируса
Погода в Москве побила температурный рекорд
Почти половина человечества находится на карантине из-за коронавируса
В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 65 проектов
Правительство России может получить право на введение режима ЧС
Андрей Турчак: механизм «народного бюджета» принесет ощутимую пользу людям
В ВОЗ считают, что обращение Путина к россиянам следовало бы распространить в других странах мира
Путин допустил, что в России смогут победить коронавирус раньше, чем через три месяца
60% работников нравятся режим вынужденной удаленки
Минобороны: Китай в благодарность за помощь передал России миллион масок
Исследование показало, что россияне слушают во время работы на удаленке из-за коронавируса
Роскосмос не планирует переносить возвращение космонавтов с МКС на Землю из-за коронавируса
Путин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнеса
За неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионах
В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли для посещения храм Гроба Господня