2020-03-26T18:38:23+03:00
Звезды

У Бориса Акунина коронавирус

Писатель сообщил об этом в своем фейсбуке
Николай ГЕРАСИМОВ
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У Бориса Акунина коронавирусУ Бориса Акунина коронавирусФото: Евгения ГУСЕВА
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В четверг, 26 марта, писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, неожиданно написал в фейсбуке: «Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)».

Узнать у Чхартишвили подробности раньше, чем он сам решит ими поделиться, почти невозможно - в последние годы писатель свел к минимуму общение с журналистами. Но примерно за полчаса запись собрала в фейсбуке более 4000 реакций (в основном «Ух ты!» и «Сожалею»), и более 700 комментариев с пожеланиями выздоровления.

63-летний Чхартишвили, видимо, заболел после 18 марта - именно этим числом датируется его предыдущая запись в фейсбуке. Как известно, писатель последние шесть лет живет за границей, на гонорары от издания своих книг он приобрел недвижимость во Франции и Великобритании. Где именно его сразила «модная болезнь», пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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