Больной коронавирусом Лев Лещенко сидел за одним столом с Андреем Малаховым и Ангелиной Вовк

Вторые сутки поклонники и друзья следят за новостями о состоянии здоровья Льва Лещенко. Любимец россиян был госпитализирован в специализированную клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус. К сожалению, позже диагноз подтвердился. 78-летний певец в настоящее время находится в реанимации. Меж тем за несколько дней до этого Лев Валерьянович пришел на съемки программы Андрея Малахова.

В настоящее время состояние здоровья Льва Лещенко не вызывает опасений. Во всяком случае врачи рапортуют о том, что ничего страшного с певцом не произошло. Изначально у артиста и его 66-летней супруги Ирины была диагностирована двусторонняя пневмония. А уже через несколько часов анализы показали наличие у супругов коронавируса.

Кроме того, в группе риска теперь и друзья знаменитости. Дело в том, что спустя неделю после возвращения из Америки народный артист принял участие в передаче Андрея Малахова. Она вышла в эфир 21 марта и была посвящена годовщине смерти Валентины Толкуновой, с которой у Льва Валерьяновича были очень теплые отношения. Даже ходили слухи, что артистка была в романтических отношениях с эстрадным певцом.

"Они не были, как брат и сестра. Очень симпатизировали друг другу. Их в народе и поженили, и там всяких было много историй. То что я знаю - в Театре Эстрады, когда было прощание с Валентиной Толкуновой, я как-раз стоял рядом с Левой. Он стоял убитый и говорит: «Я сейчас поеду домой, один сяду и выпью водки. Помяну Валечку»", - делился композитор Игорь Крутой. Проигнорировать программу о своей давней подруге Лещенко никак не мог.

Во время сьемок вокалист сидел за одним столом с Малаховым, поэтессой Ларисой Рубальской, сатириком Геннадием Хазановым, телеведущей Ангелиной Вовк и певцом Аркадием Укупником. Как они чувствуют себя сейчас, пока неизвестно. Однако получается, что две рекомендованные врачами недели карантина Лещенко не отбыл. Тем более что чуть ранее он вселился на дне рождения родной сестры композитора Игоря Крутого.

Коронавирус Лещенко, к слову, мог подцепить во Франции. Изначально вылететь в Москву исполнитель хита "Соловьиная роза" должен был напрямую, но в итоге оказался в России с пересадкой в этой европейской стране из-за ненадлежащих погодных условий.

Лев Лещенко перед госпитализацией из-за коронавируса встретился с близкими друзьями.

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