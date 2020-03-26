«Он с женой лежит в обычной палате»: Винокур опроверг коронавирус у Льва Лещенко

За Льва Лещенко и его жену Ирину последние несколько дней переживают тысячи поклонников. Супруги попали в главную «коронавирусную» больницу в Коммунарке после гастролей в Америке, и теперь ежечасно люди следят за новостями о состоянии любимого артиста.

Последнее сообщение, поступившее якобы из медицинских кругов, гласит, что у Лещенко подтвердился коронавирус. В тяжелом состоянии он находится в реанимации.

- Враньё! Коронавирус у тех, кто такое пишет! - безапелляционно заявил kp.ru лучший друг Лещенко Владимир Винокур.

- А то, что Лев Валерьянович находится в реанимации - тоже врут?

- Вы понимаете, вся аппаратура, которая даёт возможность работать с легкими, находится в реанимации. Он с женой лежит в палате, а в реанимацию его везут, чтобы провести определённые процедуры. Ещё раз повторю: у Льва Валерьяновича двусторонее воспаление лёгких, человек он немолодой. Сегодня ему уже лучше, - заверил Винокур.

Напомним, со вторника 78-летний артист и его 66-летняя супруга Ирина находятся под наблюдением врачей в инфекционной клинике в Коммунарке, куда свозят больных с подозрением на COVID-19. У обоих - двустороннее воспаление легких, кроме того, супругам сделали тест на «корону». Накануне артисту стало хуже: он начал задыхаться, жаловался, что ему не хватает воздуха. Врачи экстренно перевели его в реанимацию.

- Это лечение. Ничего страшного, - осторожно прокомментировал тогда новости Винокур.

Пока певец лечится и не выходит на связь, на его странице в Инстаграме тысячи подписичков оставляют слова поддержки. «Любимый наш, скорее выздоравливайте и больше никогда не болейте!» - чаще всего желают Льву Валерьяновичу.

- Все непременно будет хорошо: крепче Левы в этой стране никого нет! – уверен Владимир Винокур.

«Комсомолка» желает любимому артисту и его супруге скорейшего выздоровления и не терять своего привычного оптимизма. Восемь лет назад, отмечая 70-летний юбилей, Лещенко заявил «КП», что находится только «в начале пути». И привел в пример своего отца, который дожил почти до 100 лет.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Где артист мог подцепить заразу?

11 марта Лещенко с женой вернулись с гастролей по США и Канаде.

- Перелёт у Льва Валерьяновича был прямой до Москвы. Но по причине погодных условий сделали вынужденную пересадку с остановкой в аэропорту в Марселе. И тогда у пары начались первые лёгкие проявления ОРВИ. Может быть, именно там они и подхватили инфекцию, - сообщил «Комсомолке» друг семьи.

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