2020-03-26T19:26:33+03:00
Политика

СК России будет "лечить" распространителей фейков о коронавирусе

Группа следователей будет проверять социальные сети и мессенджеры, где заметят заведомо ложную информацию
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото: Александр ЩЕРБАК/ТАССФото: Александр ЩЕРБАК/ТАСС
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По решению Председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России.

Группа будет шерстить социальные сети и мессенджеры на заведомо ложную или непроверенную информацию о числе заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также "иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям".

В соответствии с действующим законодательством Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам.

Отметим, что ровно год назад Госдума приняла закон, который позволяет наказывать рублем распространителей фейковых новостей.

За распространение информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения "сетевым террористам" грозит штраф от 300 до 400 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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