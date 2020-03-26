Коронавирус в Москве, последние новости на 26 марта 2020: 136 заболевших за сутки, закрытие ресторанов и парков, но платные парковки

Число заболевших коронавирусной инфекцией за один сутки увеличилось в Москве на 136 человек. Общее число подтвержденных случаев среди пациентов столичных больниц увеличилось до 546. С момента начала эпидемии вылечились от вируса и выписались 15 человек.

В связи с ростом числа заболевших мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничения. Часть из них касается непосредственно нерабочей недели, которую ранее объявил Президент России Владимир Путин.

«Семь нерабочих дней - это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19», - отметил градоначальник.

Чтобы москвичи вместо режима самоизоляции в своих домах не отправились на прогулку, усугубляя эпидемиологическую ситуацию, с 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все рестораны, бары и кафе (впрочем, запрет не касается компаний с едой на вынос и доставки), непродовольственные магазины (чтобы никто не выезжал на шоппинг), а также самые популярные парки Москвы ВДНХ, парк Горького, Царицыно, Коломенское, Зарядье, Сокольники Кусково.

C28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все рестораны, непродовольственные магазины, а также самые популярные парки.Фото: REUTERS

Также не будут работать парикмахерские и СПА-салоны.

Кроме того, Сергей Собянин обратился к представителям различных религиозных конфессий:

«Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов».

А в это время эксперты составили рейтинг самых благоприятных районов Москвы, чтобы пожить в карантине. Они учитывали плотность населения, реальное количество жителей (по данным сигналов сотовых телефонов), количество магазинов и аптек, а также доступность продуктовых точек к жилым домам. Выяснилось, что самые удобные для этого районы - вовсе не в центре.

Кстати, парковка в Москве во время нерабочей недели останется платной.

Аналогичные меры вводятся и в Московской области. Губернатор Андрей Воробьёв попросил пожилых людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями временно перейти в режим самоизоляции. Продукты и лекарства старикам будут в случае необходимости доставлять волонтеры.