2020-03-26T20:10:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 26 марта 2020: 136 заболевших за сутки, закрытие ресторанов и парков, но платные парковки

«Комсомольская Правда» собрала самую важную информацию о COVID-2019 в столице
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Пассажирка столичного автобуса в медицинской маске.Пассажирка столичного автобуса в медицинской маске.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусной инфекцией за один сутки увеличилось в Москве на 136 человек. Общее число подтвержденных случаев среди пациентов столичных больниц увеличилось до 546. С момента начала эпидемии вылечились от вируса и выписались 15 человек.

В связи с ростом числа заболевших мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничения. Часть из них касается непосредственно нерабочей недели, которую ранее объявил Президент России Владимир Путин.

«Семь нерабочих дней - это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19», - отметил градоначальник.

Чтобы москвичи вместо режима самоизоляции в своих домах не отправились на прогулку, усугубляя эпидемиологическую ситуацию, с 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все рестораны, бары и кафе (впрочем, запрет не касается компаний с едой на вынос и доставки), непродовольственные магазины (чтобы никто не выезжал на шоппинг), а также самые популярные парки Москвы ВДНХ, парк Горького, Царицыно, Коломенское, Зарядье, Сокольники Кусково.

C28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все рестораны, непродовольственные магазины, а также самые популярные парки. Фото: REUTERS

C28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все рестораны, непродовольственные магазины, а также самые популярные парки.Фото: REUTERS

Также не будут работать парикмахерские и СПА-салоны.

Кроме того, Сергей Собянин обратился к представителям различных религиозных конфессий:

«Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов».

А в это время эксперты составили рейтинг самых благоприятных районов Москвы, чтобы пожить в карантине. Они учитывали плотность населения, реальное количество жителей (по данным сигналов сотовых телефонов), количество магазинов и аптек, а также доступность продуктовых точек к жилым домам. Выяснилось, что самые удобные для этого районы - вовсе не в центре.

Кстати, парковка в Москве во время нерабочей недели останется платной.

Аналогичные меры вводятся и в Московской области. Губернатор Андрей Воробьёв попросил пожилых людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями временно перейти в режим самоизоляции. Продукты и лекарства старикам будут в случае необходимости доставлять волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Маргарита Симоньян призналась, что потеряла ребенка
Пакет законов по инициативам Путина рассмотрят в Совфеде 2 апреля
Зеленский закрывает границы Украины из-за коронавируса даже для оставшихся заграницей граждан
Спортивные врачи объяснили, как карантин отразится на футболистах
На Кубе умер от коронавируса россиянин
Путин на саммите G20 призвал создать «зеленые коридоры» и общий фонд для борьбы с коронавирусом под эгидой МВФ
Сбербанк даст пострадавшим от коронавируса россиянам кредитные каникулы до 6 месяцев
Губернатор Тюменской области отправил на карантин по коронавирусу жителей старше 65 лет
Роза Сябитова дала совет, как найти любовь во время карантина
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
"Оставайтесь дома": Летчики "Первого полета" написали в небе послание в связи с пандемией коронавируса
Турецкий шеф-повар отдал все продукты со своего склада пострадавшим от пандемии коронавируса
В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу
В Госдуму внесли законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ
«Берёте труселя чистые, боксерки»: В Сети набирает популярность видео-инструкция россиянина по изготовлению маски от коронавируса
Погода в Москве побила температурный рекорд
Почти половина человечества находится на карантине из-за коронавируса
В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 65 проектов
Правительство России может получить право на введение режима ЧС
Андрей Турчак: механизм «народного бюджета» принесет ощутимую пользу людям
В ВОЗ считают, что обращение Путина к россиянам следовало бы распространить в других странах мира
Путин допустил, что в России смогут победить коронавирус раньше, чем через три месяца
60% работников нравятся режим вынужденной удаленки
Минобороны: Китай в благодарность за помощь передал России миллион масок
Исследование показало, что россияне слушают во время работы на удаленке из-за коронавируса
Роскосмос не планирует переносить возвращение космонавтов с МКС на Землю из-за коронавируса
Путин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнеса
За неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионах
В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли для посещения храм Гроба Господня