2020-03-26T22:00:31+03:00
Общество

«Добру нельзя на карантин»: Запущена акция в поддержку российских сирот

Благотворительная организация «Детские деревни – SOS» напоминает, как важно сейчас сплотиться и протянуть руку помощи тем, кому она особенно нужна
Ольга БОРСКАЯ
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Приемная семья из Детской деревни – SOS ТомилиноПриемная семья из Детской деревни – SOS Томилино
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Коронавирус и меры, которые призваны не допустить его распространение, затронули многие стороны нашей жизни. Но есть вещи, которые нельзя отложить "на потом", приостановить. Например - добрые дела и помощь.

Российская благотворительная организация «Детские деревни – SOS» запустила акцию «Добру нельзя на карантин». Во-первых, на ее страницах опубликована полезная информация для родителей о том, как говорить с ребенком о коронавирусе и правильно проинформировать его о рисках - не пугая.

А во-вторых, организация просит всех неравонодушных людей поддержать пожертвованиями ее программы помощи.

«Детские деревни – SOS» уже больше 25 лет помогают сиротам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Детские деревни – SOS - это настоящая альтернатива детским домам. Это сообщества из 10-15 семей, в каждой из которых живут 5-7 детей. Здесь у них есть заботливые и любящие мамы, братья и сестры, атмосфера настоящей дружной семьи. Сейчас в шести таких деревнях проживает более 400 воспитанников.

Помимо этого организация занимается профилактикой социального сиротства, развивает программы долгосрочной опеки, поддержки приемных семей, помогает подросткам-сиротам найти свое место в жизни. Помощь получают более 5500 детей и молодых людей.

В организации надеются, что участники акции «Добру нельзя на карантин» помогут и дальше продолжать эту работу. Ведь детям сиротам по-прежнему нужен дом, нужна мама, нужна забота, любовь, поддержка и шанс на счастливую жизнь.

Детские деревни – SOS - это сообщества из 10-15 семей, в каждой из которых живут 5-7 детей. Фото: материалы пресс-служб

Детские деревни – SOS - это сообщества из 10-15 семей, в каждой из которых живут 5-7 детей.Фото: материалы пресс-служб

Акция началась 20 марта. Её уже поддержали более 250 человек, собрав более 460 тысяч рублей.

- Как и многие другие некоммерческие организации, «Детские деревни – SOS» сейчас особо остро нуждается в сплочении единомышленников и в их дополнительной помощи, - говорят в организации. - Сейчас для многих наступило непростое время. Мир меняется, всех пугает неизвестность. Но миссия «Детских деревень – SOS» остаётся неизменной. Это помощь сотням детей, которые слишком рано познали жестокость жизни, потеряли родителей, столкнулись со страданиями, бедностью, насилием. А для кризисных семей поддержка – это шанс пройти через период эпидемии, не сломавшись и не отказавшись от своих детей. В силах каждого помочь этим детям, подписавшись на ежемесячные пожертвования на странице акции. Любая сумма сейчас очень важна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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