Ольга Бузова – об отношениях с Давидом Манукяном: «У меня просто напрочь отключился мозг»

Ольга Бузова – одна из самых завидных невест России. Но с недавних пор ее сердце занято: 34-летняя певица влюблена в 27-летнего блогера Давида Манукяна. Их отношениям еще нет и года, но Ольга не скрывает, что собирается за своего возлюбленного замуж. Пара уже живет под одной крышей и строит планы на будущее. О том почему она уверена, что Давид – ее половинка, и собирается ли она делиться с блогером своим состоянием, Бузова рассказала в откровенном интервью.

Давид и Ольга познакомились 7 августа на съемках ее клипа «Лайкер». Манукян снялся в музыкальном видео Бузовой – и покорил ее с первого взгляда.

- Мы как-то сразу словили волну. Но эти семь секунд, которые он меня к стенке прижимал... конечно это все, - рассказала Ольга в Youtube-шоу ... «Алена, блин». – Хоть я и актриса, и я играю и боль и любовь... но конечно какая-то такая искра, мне кажется, между нами пролетела. Мне было комфортно. Но ни о каких отношениях я и тогда думать не могла.

После съемок клипа Манукян прилетел к Бузовой на концерт в Сочи. А затем, когда она вернулась в Москву, пригласил на романтическое свидание. Тогда-то Ольга и поняла, что он за ней ухаживает.

- Мы остались вдвоем, начали болтать, и потом все как-то очень быстро закрутилось, завертелось. Я ни о чем не думала, - признается Бузова. - Мне кажется, что когда ты начинаешь анализировать, это не про чувства, это не про любовь. У меня просто напрочь отключился мозг. Я наслаждалась этим чувством.

Бузова и Манукян познакомились 7 августа. Фото: Инстаграм.

Сейчас влюбленные съехались и живут вместе в просторной квартире, которую Давид снял для Ольги и ее собак. Телеведущая строит свой дом, куда она планирует переехать вместе с возлюбленным. По словам Ольги, она уже решила сделать интерьер своего будущего жилища менее женским и попросила дизайнера добавить в оформление гардеробной комнаты каких-нибудь мужских цветов.

Бузова уверена, что выйдет за Манукяна замуж. Ольга не отрицает, что она гораздо состоятельнее своего избранника – она много зарабатывает, у нее много имущества. Однако составлять брачный контракт она не собирается. На это решение ее натолкнул предыдущий брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен предложил Ольге оформить брачный контракт, и это обидело ее до глубины души.

- Мне было больно, потому что состоялся развод, и я ни копейки не взяла, хотя могла бы по судам, сейчас все это делается. Более того, я отдала все, у меня забрали... я такой человек, что я никогда ничего чужого не возьму. И мне было так больно осознавать, что он подстраховывается, по-женски мне было больно, - говорит Ольга. - Поэтому вступать в отношения и в брак с этими бумажками... я считаю, что это вот стремно. Получается, если я буду делать брачный контракт, значит я априори подозреваю своего мужа в том, что он меня обчистит. Зачем тогда мне за него выходить замуж?

При этом Ольга признает, что когда-нибудь ей придется обсудить материальный вопрос с Давидом. Но она надеется на благородство своего избранника и на то, что он любит ее так же крепко, как она его.

Бузову совершенно не смущает разница в возрасте с Манукяном – он младше нее на 7 лет.

- Я не чувствую разницы в возрасте. Я чувствую себя с ним девочкой, он говорит мне "маленькая моя", - с гордостью рассказывает поющая телеведущая.

Певица не собирается заключать с любимым брачный контракт - она верит ему. Фото: Инстаграм.

Пережив крах одного брака, Ольга не боится строить новые отношения на глазах у публики и рассказывать о них своим поклонникам.

- Я могу себе позволить любить того, кого я хочу. И я могу себе позволить совершать ошибки, - говорит она. - Я не хочу сейчас жить с мыслями о том, что опять со мной... я даже не хочу об этом думать. Мне никто не дает никаких гарантий. Любовь она либо есть, либо ее нет.

В свою очередь, Давид Манукян рассказывал, что его обижает тот факт, что некоторые считают его альфонсом. По словам блогера, он прилично зарабатывает и тратит на Ольгу много денег. Давид дарит ведущей «Дома-2» дорогие подарки и старается всячески ее баловать.