Карантин-style: спецвыпуск Comedy Club выйдет с удаленки

Жизнь диктует новые условия и телевидение умело под них адаптируется. Пока вся Россия следует предписаниям врачей и сидит по домам, тщательно моя руки, в шоу Comedy Club придумали, как выкрутиться.

Как известно, проект снимают в банкетном комплексе Golden Palace (бывшее казино), куда стекается множество нарядных и напомаженных гостей — звездных и не только. Поэтому в условиях пандемии коронавируса съемки шоу встали под большой вопрос. Но юмористы нашли выход из положения — они записали выпуск на удаленке. То есть из уютных и просторных московских квартир. Новый карантинный Comedy Club анонсировал у себя на страничке в инстаграм Гарик Харламов, назвав это беспрецедентным экспериментом.

В опубликованном анонсе Павел Воля объясняет, как все будет происходить.

garikkharlamov Беспрецедентный эксперимент! Спецвыпуск Comedy Club по видеосвязи! В пятницу, 27 марта, в 21:00 на ТНТ.

- Раз сложилась такая ситуация, мы решили запилить для вас специальный выпуск Comedy Club, - рассказал шоумен. - Карантин-style. Сегодня в проекте — звезды: Ольга Бузова, Полина Гагарина, Баста. А также наши резиденты: Иван Половинкин, Евгений Синяков, группа USB, Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.

Судя по всему, юмористы решили сыграть на домашнем колорите — ведь не каждый день можно увидеть звезд шоу-бизнеса в пижаме или растянутых трениках. Так, во время анонса Гарик Харламов привычно жует что-то возле холодильника, Павел Воля вещает на фоне книжного шкафа с единорогами и плюшевыми мишками в лавандовом худи собственного производства, Турбо из USB черпает суп половником прямо из кастрюли.

Как проявят себя в домашних условиях Баста, Ольга Бузова и другие звезды — будут ли они петь или шутить сами — пока неизвестно.