«Тилль в больнице с коронавирусом, Света вне опасности»: Лобода самоизолировалась с детьми

57-летний лидер группы «Рамштайн» Тилль Линдеманн в настоящее время находится в Германии, в больнице. В клинику артиста доставили с подозрением на пневмонию. А позже анализы показали, что у Линдеманна коронавирус.

Как выяснилось, артист подцепил китайскую заразу во время европейского тура «Рамштайн».

Как известно, Тиллю приписывают роман с певицей Светланой Лободой. По слухам, украинская артистка познакомилась с рокером на фестивале «Жара» в Баку, влюбилась в скандального музыканта и родила от него свою младшую дочь Тильду.

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода на музыкальном фестивале "Жара", 2017 год.Фото: Евгения ГУСЕВА

Однако сама Светлана и Тилль эти слухи никогда не подтверждали, хотя и не опровергали.

Конечно, фанаты Светланы Лободы опасаются за артистку, ведь, если она так близка с Тиллем, то находится в зоне риска.

В окружении певицы нас успокоили.

- Светлана вне опасности. Она самоизолировалась с первых дней пандемии, сидит дома со своими детьми и их нянями, - сказали kp.ru в команде Лободы.

Позже певица сделала в Инстаграме важный пост.

- Еще до объявления пандемии я отменила все встречи, выступления и любые контакты, уйдя в самоизоляцию с дочками и няней, - говорит Светлана. - И я призываю всех моих поклонников последовать моему примеру. Мы несем ответственность друг за друга. Это нужно понимать. Давайте беречь друг друга, пожалуйста.

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Писатель сообщил об этом в своем фейсбуке (подробности)