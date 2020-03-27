Авиакомпании России переживают пандемию коронавируса

Главная тема последних двух недель в России – распространение коронавирусной инфекции. В связи с эпидемией крупнейшие авиакомпании начали принимать серьезные меры.

27 марта премьер-министр Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания. Авиакомпании России, как и представители разных сфер бизнеса, быстро отреагировали на сложившуюся ситуацию. Помимо того, что наша страна уже давно ограничила полеты в Китай, Южную Корею, Иран и многие европейские города, теперь авиаперевозчики начали решать вопрос с возвратом и обменом заранее приобретенных билетов.

Авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» сообщили, что готовы вернуть деньги за билеты в случае отказа от полета за 1.000 рублей, российский лоукостер «Победа» объявил о решении приостановить полеты с 1 апреля 2020 года и пообещал всем клиентам вернуть средства на счет личного кабинета, где сумму можно потратить в течение года на любые рейсы «Победы».

Однако самое громкое заявление сделала авиакомпания NordStar, которая объявила о полной отмене штрафных санкций за возврат билетов с датами рейсов с 1 февраля по 31 мая 2020 года.

«Авиакомпания понимает, что в текущих обстоятельствах многие пассажиры вынуждены изменить свои планы и отложить поездки», – сообщается в пресс-релизе NordStar.

Вернуть билеты, которые были приобретены с 1 января по 1 апреля 2020 года, можно без потерь за 40 и более минут до вылета рейса. Оформление возврата билетов можно произвести только дистанционно – на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru. Пассажиры также могут изменить даты вылета для билетов, приобретенных в этот период на любые даты до 31 декабря 2020 года без применения штрафных санкций, независимо от первоначального тарифа.

Также многие корпорации вынужденно прекратили предоставлять сотрудникам путевки на санаторно-курортное лечение. В том числе, компания «Норникель» предложила персоналу компенсировать затраты и настоятельно рекомендовала отказаться от выездных отпусков с 27 марта по 1 июня 2020 года, чтобы свести к минимуму распространение коронавируса.