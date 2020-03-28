2020-03-28T14:49:34+03:00
Общество

«Час Земли-2020» в Москве: прямая онлайн-трансляция

Международная акция «Час Земли-2020» состоится в российской столице [видеотрансляция с 18.30]
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве «Час Земли-2020» начнется 28 марта в 20:30В Москве «Час Земли-2020» начнется 28 марта в 20:30Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Час Земли» - это международная экологическая акция, в ходе которой всемирный фонд дикой природы WWF призывает население планеты выключить свет и электрические приборы на один час. В это же время будет выключена подсветка самых известных строений, достопримечательностей и памятников во всех странах мира.

Ежегодное событие проходит для того, что стимулировать интерес жителей планеты к проблеме глобального изменения климата, загрязнения окружающей среды и другим экологическим темам. Акция пройдет на территории Российской Федерации уже в 12-ый раз. По традиции к участию в международной акции присоединится Кремль и Совет Федерации.

В Москве «Час Земли-2020» начнется 28 марта в 20:30. Сайт kp.ru покажет акцию в прямой онлайн-трансляции, которая начнется примерно в 18:30 по московскому времени.

Час Земли 2020 : прямая трансляция.Коронавирус Часу Земли 2020 не помеха! Смотрите прямую трансляцию из городов-участников акции, а также из студии радио Комсомольская правда , где специалисты WWF и звёзды-друзья фонда проводят Час Земли в режиме онлайн

КСТАТИ

Час Земли в Москве 2020: 60 минут без света и масштабный флешмоб

В 2020 году в Москве уже традиционно пройдет международная экологическая акция Час Земли. Масштабное экособытие, призывает всех людей к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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