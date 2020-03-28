Раскрыта интрига с тестом на коронавирус Тилля Линдеманна. Его лечение контролируют дочь и внук

57-летний Тилль Линдеманн попал в клинику в Берлине ночью в четверг. Его сразу же поместили в реанимационное отделение, а уже к обеду пятницы немецкая пресса сообщила о том, что у Тилля Линдемана коронавирус. Теперь каждого именитого пациента с пневмонией подозревают в заражении коронавирусом. В пятницу музыкант уже мог дышать самостоятельно без угрозы для жизни и его перевели в обычную палату. А на странице группы «Rammstain» в Facebook ближе к ночи появилось официальное заявление: «Линдеманн провел ночь в реанимации. Его перевели в другое отделение, потому что ему стало лучше. Тест на коронавирус был отрицательным».

Тысячи поклонников Линдеманна вздохнули с облегчением: ведь всего 13 дней назад он дал на большой площадке в Москве два концерта. Правда некоторые немецкие блогеры предположили, что заявление об отрицательном тестировании на вирус было сделано, чтобы успокоить многочисленных поклонников. Но это не так: информированные немецкие журналисты утверждают, что результаты тестирования действительно стали известны вчера – у Линдеманна нет коронавируса.

Все эти дни на связи с докторами старшая дочь знаменитого музыканта 35-летняя Неле. Ее поддерживает, а также верит в скорое выздоровление деда единственный внук артиста 13-летний внук Фриц Фидель. Тилль и Фриц – большие друзья, они проводят много времени вместе, внук любит музыку деда, а тот в ответ слушает молодежную музыку. За музыканта также переживает его младшая дочь 27-летняя Мария-Луиза. Это главные и любимые люди Линдеманна, по сообщениям немецких СМИ именно они – главные наследники звезды.

У Линдеманна отменное здоровье – в юношеские годы он даже был членом сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. Говорят, что Тилль был в команде, которую собирали на «Олимпиаду-80», но получил травму. Несмотря на бурную творческую жизнь, Тилль поддерживал спортивную форму, поэтому близкие уверены, что он справится с болезнью без серьезных последствий для организма.