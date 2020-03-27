Солист Rammstein госпитализирован в Берлине с коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T14:36:57+03:00

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Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине c диагнозом коронавирус COVID-19.

По информации BILD, 57-летний исполнитель в настоящее время находится на карантине в отделении интенсивной терапии берлинской больницы.

Напомним, что 15 марта солист Rammstein выступил со своим сольным проектом в Москве, в то время, когда в столице были запрещены массовые мероприятия. Тилль специально попросил, чтобы ему дали возможность дать два концерта, чтобы не попасть под установленные ограничения. Он также выступил в Киеве, после чего приехал в город Припять, расположенный в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС.

Как передает издание в больницу фронтмен Rammstein попал сразу по возвращении в Германию из-за повышенной температуры. Впоследствии у него развилась пневмония. Однако немецкое издание сообщает, что его жизни сейчас ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU