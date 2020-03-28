Результат теста на коронавирус солиста Rammstein Тилля Линдеманна дал отрицательный результат

28 Март 2020 2020-03-28T00:28:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Результат теста на коронавирус у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным, сообщил представитель музыканта газете Bild.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 57-летний лидер группы "Rammstein" госпитализирован в Берлине с подозрением на пневмонию. Отмечалось также, что анализы дали положительный результат на коронавирус, которым Линдеманн мог заразиться в туре по Европе.

Напомним, 15 марта солист Rammstein выступил со своим сольным проектом в Москве, в то время, когда в столице были запрещены массовые мероприятия. Тилль специально попросил, чтобы ему дали возможность дать два концерта, чтобы не попасть под установленные ограничения. Он также выступил в Киеве, после чего приехал в город Припять, расположенный в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. В своём Instagram Линдеманн опубликовал видео, на котором он катается на карусели, несмотря на запрет для туристов прикасаться к предметам быта и инфраструктуры в городе.

Rammstein назвал свой новый проект русским матерным словом.

ИСТОЧНИК KP.RU