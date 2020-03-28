2020-03-28T00:28:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Результат теста на коронавирус солиста Rammstein Тилля Линдеманна дал отрицательный результат

Ранее лидера немецкой рок-группы госпитализировали с подозрением на пневмонию
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Солист Rammstein Тилль Линдеманн был ранее госпитализирован в Берлине с пневмониейСолист Rammstein Тилль Линдеманн был ранее госпитализирован в Берлине с пневмониейФото: Елизавета СУХОВА
Изменить размер текста:

Результат теста на коронавирус у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным, сообщил представитель музыканта газете Bild.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 57-летний лидер группы "Rammstein" госпитализирован в Берлине с подозрением на пневмонию. Отмечалось также, что анализы дали положительный результат на коронавирус, которым Линдеманн мог заразиться в туре по Европе.

Напомним, 15 марта солист Rammstein выступил со своим сольным проектом в Москве, в то время, когда в столице были запрещены массовые мероприятия. Тилль специально попросил, чтобы ему дали возможность дать два концерта, чтобы не попасть под установленные ограничения. Он также выступил в Киеве, после чего приехал в город Припять, расположенный в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. В своём Instagram Линдеманн опубликовал видео, на котором он катается на карусели, несмотря на запрет для туристов прикасаться к предметам быта и инфраструктуры в городе.

Rammstein назвал свой новый проект русским матерным словом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вирусолог предостерёг россиян от поездок на дачу
Трамп подписал закон о крупнейших в истории мерах по поддержке экономики
Результат теста на коронавирус солиста Rammstein Тилля Линдеманна дал отрицательный результат
Учёный из США рассказал о вещи, требующей дезинфекции в поездках во время коронавируса
В Италии число жертв коронавируса достигло 969 человек за сутки
Турция прекратила авиасообщение с другими странами из-за коронавируса
«Займитесь самообразованием»: в Самарской области на неделю закроют ТЦ, рестораны и парки
Россия предложила Генассамблее ООН принять резолюцию по борьбе с коронавирусом
Из-за теплой зимы в России возросло число природных пожаров
В России создали новые образцы аппаратов ИВЛ
"Все стерильно": в Индии босые мужчины нелегально шьют медицинские маски на полу
ВОЗ: Продолжительности пандемии предсказать невозможно
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
Северная Македония присоединилась к НАТО
В Родительском комитете оценили решение о переносе ЕГЭ
Банк ПСБ объявил о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса