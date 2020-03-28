"У меня был рак": гламурная дива Снежана Георгиева показала фото из онкоцентра

Светская львица и бизнесвумен Снежана Георгиева желанный гость всех светских тусовок Москвы. 44-летняя женщина дружит со Светланой Бондарчук, Яной Рудковской, певицей Натальей Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, и многими звездами шоу-бизнеса. Георгиева является совладелицей одного из старейших отечественных производителей тихих и игристых вин "Золотая балка". За ее жизнью в соцсетях следят десятки тысяч поклонников. На днях Снежана решилась на откровение.

Шесть лет назад здоровье Снежаны Георгиевой пошатнулось. Врачи диагностировали у нее лейкемию. Целый год гламурная дива боролась с раком. Теперь, когда все тяготы остались позади, она решилась показать фотографию из онкоцентра в самый тяжелый период своей жизни. В кадре женщина сидит в инвалидном кресле. На ее лице - медицинская маска.

"Никогда не думала, что выложу это фото в ленту... В 2014 году я видела только врачей в белых халатах и масках, маму и мужа, тоже в халатах и масках. Из развлечений у меня были книги, но читать я не могла, так как сильно упало зрение из-за лекарств. Еще был телефон с интернетом по два часа в день и комп с сериалами. И да, чуть не забыла про маленькое, но яркое фото острова где-то на Мальдивах, которое висело на стене напротив кровати. Оно, видимо, осталось от прежнего пациента", - начала свой печальный рассказ бизнесвумен.

Разговаривать ей было не с кем. А гуляла она ежедневно, стоя у окна и рассматривая через стекло деревья в больничном саду. Но, по признанию, Снежаны, ей не было ни одиноко, ни страшно.

georgievas В ноябре 2014 года я была изолирована по состоянию здоровья...

"Иногда приходила тревога: что будет, с теми, кто останется без меня, в случае если я не справлюсь. А еще я мечтала о том, как когда-нибудь схожу с семьей в любимый ресторан, или с подружками в хороший спа, или забудусь от искусства, стоя посередине какого-нибудь огромного музея…", написала Георгиева.

Вскоре врачи разрешили ей покидать стены палаты, но рекомендовали воздерживаться от посторонних контактов - слабый иммунитет мог не справиться даже с банальным насморком. "Так я прожила почти год в надежде, что я на пути к победе, что лучшее у меня впереди, что все это страшный сон, и он скоро закончится. 24 июля 2015 года сон закончился. Я проснулась счастливая...", - резюмировала женщина.

Сейчас она полностью исцелилась, счастлива замужем за бизнесменом Артемом Зуевым и растит двоих детей - дочь Соню и сына Гошу. Наследник светской львицы изучает иностранные языки и занимается хоккеем, а дочь любит рисовать, танцевать и играть в волейбол.