Российский препарат от коронавируса: что о нем известно и кому помогает

Россия представила лекарство для лечения коронавируса, созданное на основе противомалярийного препарата Мефлохин. Этот препарат был разработан еще в 70-е годы прошлого века и входит в список основных лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения и профилактики малярии. Но поскольку для помощи пациентам с коронавирусом в кратчайшие необходимо найти эффективное средство, медики во всем мире занялись тестированием уже существующих лекарств, разработанных для других целей, в надежде, что они помогут и с Covid-19.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, рассказывая о российском препарате, разработанном на основе Мефлохина, так описала его действие: “Этот препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток (губительное воздействие на клетки организма - Ред) и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие (искусственное угнетение иммунитета - Ред) мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких".

Пресс-служба ФМБА сообщила, что научно-производственный центр "Фармзащита" разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта.

Действительно в начале марта медики Института инфекционных болезней Университетской клиники Марселя лечили группу из 19 Covid-положительных пациентов гидроксихлорохином - лекарством, разработанном на основе препарата хлорохина, который так же несколько десятков лет используется для лечения малярии. С своем отчете французские врачи отметили, что после 6 дней применения гидроксихлорохина концентрация вирусов в организме пациентов была меньше, чем у пациентов в другом центре, которые не получали такого лечения. Однако исследователи предупредили, что нельзя делать поспешных выводов, потому что количество пациентов было слишком незначительным, а сам эксперимент не являлся строго контролируемым клиническим испытанием.

Более определенно высказывались китайские медики из Фармакологической школы Университета Циндао, которые отслеживали результаты применения хлорохина более чем в 10 больницах в Ухане, Цзинчжоу, Гуанчжоу, Пекине, Шанхае, Чунцин и Нинбо. В общей сложности препарат принимали более 100 человек. Китайские врачи пришли к выводу, что эффект от”применения хлорохинфосфата превосходит результаты лечения в контрольных группах.. тяжелых побочных реакций на хлорохина у вышеупомянутых пациентов отмечено не было”. Учитывая эти выводы, эксперты пришли к соглашению, что хлорохина обладает “мощной активностью против COVID-19”. Препарат рекомендован для включения в руководство по лечению пневмонии, вызванной COVID-19, одобренного Национальной комиссией здравоохранения КНР.

На днях, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (этот штат является эпицентром распространения Covid-19 в США) заявил, что подведомственные больницы закупили 750 000 доз хлорохина и начали тестирование препарата для лечения пациентов с коронавирусом. Куомо сослался на мнение экспертов, которые полагают, что препарат может быть эффективен.

“Комсомолка” будет следить за клиническими испытаниями отечественного лекарства от коронавирсуса. О результатах мы сообщим дополнительно.