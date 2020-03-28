“Нам говорили - откажитесь от ребенка. А “Радимичи” нам помогли”: Как в Брянской области поддерживают особенных детей

Общественная организация «Радимичи — детям Чернобыля» из города Новозыбкова 33 года помогает детям в юго-западных районах Брянской области, в одночасье оказавшихся в зоне сильного воздействия радиации.

Среди десятка долгосрочных программ, некоторым из которых – около тридцати лет, важное место занимают те, которые напрямую связаны с заботой о детях со сложной судьбой. В 1992 году волонтёры – «радимичи» впервые пошли в семьи с детьми, которые не посещали детские сады, школы по простой причине: их кто-то назвал «необучаемыми», а оттого – бесперспективными для работы воспитателя, педагога. Потом начал работу Клуб общения для детей с ограниченными возможностями. Параллельно с этим, вместе с немецкими партнёрами из Золингена в 1993 году НКО создан медицинский кабинет для помощи детям с ДЦП. Продолжалась работа по социальной реабилитации особенных детей. На протяжении многих лет ни на день, независимо от финансовой ситуации в организации, не прекращалась помощь детям и подросткам с синдромом Дауна, аутизмом, хондродистрофией, ДЦП, поражением ЦНС, ЗПРР и другими особенностями.

Пройти реабилитацию, медицинскую и социальную, особенные ребята и сегодня могут в Социально-реабилитационном центре "Радимичи".

Благодаря полученному в 2019 году президентскому гранту в занятиях примут участие более 300 детей - как с легкой степенью нарушений в физическом или интеллектуальном развитии, так и с глубокими множественными нарушениями.

Занятия включают медицинскую реабилитацию и коррекционную педагогику.

Медицинская часть включает лечение детей с использованием безмедикаментозных методов: Войта и Бобат-терапии, массаж и ЛФК, зарекомендовавших себя при реабилитации детей с ДЦП и различными функциональными нарушениями. Коррекционная педагогика включает занятия с дефектологом, логопедом и психологом. Причем с психологом общаются не только дети, но и их родители. Важная часть работы - консультирование родителей и обучение их, чтобы они сами могли продолжать реабилитацию на дому.

Вторая часть проекта - социализация и общение со сверстниками.

Вторая часть проекта - социализация особенных ребят. Фото: "Радимичи - детям Чернобыля"

- Мы проводим праздники и интеграционные творческие мастер-классы на базе нашей организации, выезжаем в социальные учреждения. Найти общий язык детям не трудно. Сложнее бывает родителям «здоровых» детей - принять ребенка, не похожего на своего. На интеграционных мероприятиях мы специально подбираем для ребят задания, которые интересно выполнять и «здоровым», и «особенным» детям, - говорит руководитель проекта «Социально-реабилитационный центр «Радимичи» для детей с ограниченными возможностями» Екатерина Быкова.

Активное участие в занятиях принимают волонтеры - студенты педагогических и медицинских вузов. В рамках проекта они уже прошли подготовку к работе с детьми с ограниченными возможностями и помогают ребятам на занятиях, поддерживают их, организуют праздники, проводят игры.

Обучение волонтеров взаимодействию с «особыми» детьми - важная часть проекта Фото: "Радимичи - детям Чернобыля"

«Радимичи — детям Чернобыля»

Налажено сотрудничество с районными больницами Брянской области.

- Не все родители Брянской области могут оплачивать курсы реабилитации, особенно – из сельской местности и малых городов, посёлков; а мы предоставляет такую возможность бесплатно. Мы отметили для себя, что наиболее остро проблема низкого достатка проявляет себя в юго-западных районах, наиболее пострадавших от радиации. У нас можно встретить обездоленных людей, переехавших в поисках лучшей доли из Донецка, Луганска, из стран СНГ, - говорит Екатерина Быкова.

К сожалению, сейчас в регионе проживает 121 тысяч инвалидов - это 9,9% от общей численности населения, из них 3893 детей-инвалидов, что больше, чем в среднем по России.

- С момента катастрофы прошло 33 года; за это время в регионе, по понятным физическим причинам снизилась плотность радиоактивного загрязнения. Однако, радиация по-прежнему продолжает негативно влиять на здоровье населения, ведь действие радиации не имеет нижнего порога - даже низкие уровни облучения могут вызвать генетические нарушения, злокачественные новообразования и различные формы патологий, - говорят в организации.

РЧОО «Радимичи — детям Чернобыля» работает с 1987 года. Она появилась благодаря усилиям преподавателя истории Новозыбковского педагогического училища Павла Вдовиченко и группы студентов - через год после аварии на Чернобыльской АЭС. С тех пор она помогает детям в районах, пострадавших от техногенной катастрофы.

Помимо Социально-реабилитационного центра у “Радимичей” еще множество направлений работы. Детский оздоровительный лагерь «Новокемп» знают молодые люди из Германии, Швейцарии, Франции, Италии. Молодежный центр объединяет неравнодушных школьников-волонтеров Новозыбкова. Работает кабинет обследования щитовидной железы. Компьютерные клубы, открытые в десятке деревень и небольших городов, помогли сельским ребятам освоить современное информационное пространство.

А проект ресурсного центра в начале 2020 года получил еще один президентский грант. Таким образом,“Радимичи” поддерживают другие некоммерческие организации Брянской области, делятся с ними опытом и помогают делать жизнь в регионе лучше - вместе.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Елена Трубенева, мама Ксюши

Мы к “Радимичам” попали сразу после рождения. У Ксюши - синдром Дауна, ей было месяца два, когда невролог посоветовала обратиться в организацию. И мы пошли туда. Нам помогли сесть, встать, пойти…

Ксюша с другими воспитанниками проекта на мастер-классе по лепке Фото: "Радимичи - детям Чернобыля"

“Радимичи” всегда зовут на мероприятия, праздники, всегда открыты и Ксюша туда ходит с великим удовольствием. Не правы те родители, что считают, что ребенок должен сидеть дома - наоборот. Например, нас старший ребенок вывез недавно за границу - вы не поверите, как изменилась Ксюша! И “Радимичи” нас в этом поддерживают, призывают не сидеть дома, везде ходить, везде участвовать.

Не знаю, чтобы мы делали без них. Поначалу нам говорили, что “ребенок будет сидеть в углу, не будет никого узнавать, и вообще откажитесь от него”. Но когда мы попали в “Радимичи”, Ольга Владимировна Жукова нам сказала: ничего подобного, все будет - но чуть позже. Нас тогда это очень поддержало.

Сейчас Ксюша занимается в 7 классе коррекционной школы и очень любит учебу. Никогда не придет в класс с невыполненными уроками, очень старается. Ей нравится петь. Еще она любит танцевать, так что подумываем о том, чтобы пойти куда-то на танцы.

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